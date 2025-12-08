Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de diciembre de 2025 PULSEADA

Kicillof, en manos de Milei: el aval nacional que define su endeudamiento y su 2026

En medio de fuertes cruces y reclamos mutuos, el presidente Javier Milei tiene ahora en sus manos la potestad de decidir si autoriza o no al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a tomar la deuda que logró aprobar en la Legislatura local gracias al apoyo de diferentes sectores, pero con el rechazo rotundo de La Libertad Avanza.

