Mundial 2026: los costos para los argentinos que viajen a ver a la Selección en EE.UU, México y Canadá

El sorteo del Mundial 2026 dejó a la Selección argentina en el Grupo D junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo de Lionel Scaloni debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.



Este torneo se disputará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, con 48 equipos, genera euforia entre los hinchas albicelestes. Sin embargo, el desafío para viajar desde Argentina es inmenso: los precios de vuelos, hospedaje y entradas escalan rápidamente.



Para la fase de grupos, un pasaje ida y vuelta a Dallas desde Buenos Aires cuesta alrededor de US$3000. Una alternativa más barata es volar a Miami por US$2700 y conectar con otros vuelos más baratos US$650 a Kansas City, US$200 a Dallas y US$500 de regreso, en total serían US$4000. Además está el gasto diario de US$150 por persona para refrigerios y el seguro de viaje. Asimismo no debemos olvidar los trámites de Visa para poder ingresar a Estados Unidos y a Canadá.



Las agencias de turismo ya presentaron paquetes para dos semanas que incluyen vuelos internacionales, doce noches en hoteles de 4 estrellas, entradas a tres partidos, y asistencia médica a 8300 dólares.



A diez meses del inicio del gran evento, los boletos para la fase de grupo salen desde sesenta dólares aunque en la final pueden llegar a valer 6730. Sin embargo, son dinámicos y ajustados por demanda y ubicación dentro del estadio. Por su parte, la FIFA va a habilitar una plataforma de reventa oficial para evitar fraudes.



Para los que buscan una experiencia lujosa, hay propuestas que incluyen bebida, comida y acceso vip que salen desde 4000 a 74.000 dólares por persona.



Con la ilusión a flor de piel, los hinchas argentinos ya planean la odisea. Aunque las agencias advierten que los precios pueden variar, la clave está en reservar con anticipación.