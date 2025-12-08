Apps
Lunes, 8 diciembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
8 de diciembre de 2025
A SABER

Mundial 2026: los costos para los argentinos que viajen a ver a la Selección en EE.UU, México y Canadá

Las entradas para la fase de grupos salen desde US$60 y los paquetes turísticos completos superan los US$8000 por persona

Mundial 2026: los costos para los argentinos que viajen a ver a la Selección en EE.UU, México y Canadá
Compartir

El sorteo del Mundial 2026 dejó a la Selección argentina en el Grupo D junto a Argelia, Austria y Jordania. El equipo de Lionel Scaloni debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

Este torneo se disputará en tres países, Estados Unidos, México y Canadá, con 48 equipos,  genera euforia entre los hinchas albicelestes. Sin embargo, el desafío para viajar desde Argentina es inmenso: los precios de vuelos, hospedaje y entradas escalan rápidamente.

Para la fase de grupos, un pasaje ida y vuelta a Dallas desde Buenos Aires cuesta alrededor de US$3000. Una alternativa más barata es volar a Miami por US$2700 y conectar con otros vuelos más baratos US$650 a Kansas City, US$200 a Dallas y US$500 de regreso, en total serían US$4000. Además está el gasto diario de US$150 por persona para refrigerios y el seguro de viaje. Asimismo no debemos olvidar los trámites de Visa para poder ingresar a Estados Unidos y a Canadá.

Las agencias de turismo ya presentaron paquetes para dos semanas que incluyen vuelos internacionales, doce noches en hoteles de 4 estrellas, entradas a tres partidos, y asistencia médica a 8300 dólares. 

A diez meses del inicio del gran evento, los boletos para la fase de grupo salen desde sesenta dólares aunque en la final pueden llegar a valer 6730. Sin embargo, son dinámicos y ajustados por demanda y ubicación dentro del estadio. Por su parte, la FIFA va a habilitar una plataforma de reventa oficial para evitar fraudes.

Para los que buscan una experiencia lujosa, hay propuestas que incluyen bebida, comida y acceso vip que salen desde 4000 a 74.000 dólares por persona. 

Con la ilusión a flor de piel, los hinchas argentinos ya planean la odisea. Aunque las agencias advierten que los precios pueden variar, la clave está en reservar con anticipación. 


Gentileza Foto: Radio Rafaela

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

PULSEADA

Kicillof, en manos de Milei: el aval nacional que define su endeudamiento y su 2026

En medio de fuertes cruces y reclamos mutuos, el presidente Javier Milei tiene ahora en sus manos la potestad de decidir si autoriza o no al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a tomar la deuda que logró aprobar en la Legislatura local gracias al apoyo de diferentes sectores, pero con el rechazo rotundo de La Libertad Avanza.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Diputados nacionales: con cuánto llegaron y con cuánto se van

Los argentinos se informan más por redes que por medios tradicionales: el nuevo ecosistema informativo

Kicillof, en manos de Milei: el aval nacional que define su endeudamiento y su 2026

El gobierno busca un aumento en las boletas de gas y de luz

La reforma laboral que el gobierno busca impulsar será "moderada"

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET