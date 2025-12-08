Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de diciembre de 2025 LA TECLA PATAGONIA

Quiénes se quedaron con el negocio de las represas del Comahue

Luego de más de tres décadas, los cuatro complejos hidroeléctricos de la norpatagonia comenzarán a ser operados por empresas locales y extranjeras. Conocé cuáles son y a quiénes pertenecen

