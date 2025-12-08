8 de diciembre de 2025
LA TECLA PATAGONIA
Quiénes se quedaron con el negocio de las represas del Comahue
Luego de más de tres décadas, los cuatro complejos hidroeléctricos de la norpatagonia comenzarán a ser operados por empresas locales y extranjeras. Conocé cuáles son y a quiénes pertenecen
El 28 de noviembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció los avances en el proceso de licitación del paquete mayoritario de las represas Piedra del Águila, el Chocón y Alicurá ya tienen ganadores y Cerros Colorados, en la cuenca del Comahue, que el gobierno de Javier Milei decidió privatizar.
En un posteo en X, el funcionario anunció que “Recibimos ofertas por un total de 685 millones de dólares” y celebró “el interés del sector privado en invertir en Argentina”.
Pero ¿quiénes son los nuevos dueños de las centrales hidroeléctricas?
Cerros Colorados y Alicurá
La hidroeléctrica Cerros Colorados quedó en manos del grupo local Edison Inversiones -que conducen los hermanos Juan y Patricio Neuss, tras haber mejorado en un 68% su oferta inicial. El grupo Edison –que también tiene como accionistas a los empresarios Rubén Cherñajovsky, Luis Galli, Guillermo Stanley, Federico Salvai, Carlos Giovanelli y Damián Pozzoli—logró adjudicarse dos de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue que salieron a licitación y por las cuales va a desembolsar una suma total de u$s 226 millones.
El grupo también ganó la concesión para operar la central Alicurá por un plazo de 30 años. Esta represa posee una potencia instalada de 1.050 MW. El grupo hizo una oferta de u$s 162.040.000 que superó a las otras cinco que se presentaron a la licitación. Y sumó a su paquete de negocios energéticos a Cerros Colorados con una oferta mejorada de u$s 64.174.002.
En la primera apertura de sobres por Cerros Colorados se habían presentado seis propuestas, de las cuales dos pasaron a una instancia de "desempate" debido a que la diferencia entre ambas no llegó a superar el 10%. Edison Inversiones había elevado una oferta inicial por u$s 38 millones, y BML Inversora (del grupo MSU) ofreció u$s 41,6 millones.
Al abrir los sobres con las nuevas propuestas económicas, el grupo Edison pasó al primer puesto tras ofrecer una mejora de u$s 26 millones que terminó llevando la oferta definitiva por encima de u$s 64 millones. De esta manera, el grupo conducido por los hermanos Neuss, que tienen línea directa con el asesor presidencial Santiago Caputo, se transformó en el principal jugador del negocio hidroeléctrico.
En el caso de Alicurá, la oferta del grupo Edison dejó afuera del negocio a la empresa estadounidense AES que venía operando esa represa desde mediados de los años 90. En lo que respecta a Cerros Colorados, la concesionaria desplazada por el grupo Edison fue Aconcagua Energía, la empresa local que había sido comprada hace algunos meses por el grupo MSU.
El Chocón
BML Inversora, la compañía del grupo MSU que encabeza el empresario Manuel Santos Uribelarrea, saltó del sector agropecuario a los negocios de energía eléctrica. Según los números del grupo, ya lleva invertidos en el sector u$s 1000 millones en tres centrales térmicas de ciclo combinado en las provincias de Buenos Aires y Córdoba que tienen una potencia instalada total de 750 MW.
Con una oferta de u$s 235,6 millones, MSU superó a cinco competidoras y logró quedarse con la central emblemática de El Chocón, que cuenta con una potencia instalada de 1.200 MW más 128 MW del dique compensador de Arroyito.
La concesión estuvo durante los últimos 30 años en manos del grupo italiano ENEL, que había presentado una oferta que quedó u$s 63 millones abajo de la ganadora.
Piedra del Águila
La única empresa que logró conservar su posición y que ahora tiene una nueva concesión hasta 2056 es Central Puerto, la actual operadora de Piedra del Águila. Con una potencia instalada de 1.440 MW, es la hidroeléctrica más grande y moderna de las cuatro que fueron licitadas. La seguirá operando la misma empersa tras haber presentado una oferta de u$s 245 millones con la cual dejó atrás a otros tres competidores cuyas propuestas oscilaron entre los u$s 170 millones y u$s 205 millones.
Central Puerto tiene como accionistas a Carlos Miguens, Guillermo Reca, los hermanos Ruete Aguirre y la familia Escasany. Actualmente, el grupo posee 14 centrales térmicas e hidráulicas y parques eólicos que suman 6.703 MW, equivalentes al 20% de la oferta eléctrica nacional. En el negocio gasífero controla las distribuidoras Gas del Centro y Gas Cuyana, además del 20% de la Transportadora de Gas del Mercosur (TGM).
Entre las empresas perdedoras hay grupos extranjeros, ENEL y AES, y dos compañías nacionales, Pampa Energía y Aluar, que es la actual concesionaria de la central hidroeléctrica de Futaleufú y la transportista eléctrica Transpa.