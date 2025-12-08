8 de diciembre de 2025
¿Qué va a pasar con el Operativo Sol?: interrogantes en plena previa de temporada
El tradicional operativo de seguridad veraniego permanece sin sede ni fecha confirmada, mientras Mar del Plata aguarda si volvería a ser escenario del lanzamiento o si se realizará en otra ciudad. Además, se daría la primera foto pública entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente interino Agustín Neme.
La seguridad es uno de los temas clave durante las vacaciones de verano. El movimiento masivo de personas y el aumento del tráfico en las rutas impactan directamente en los principales destinos turísticos del país, como Mar del Plata. En este sentido, el Operativo de Sol a Sol se ha convertido en un elemento fundamental cada temporada estival.
Pero aún no hay señales claras sobre cómo, cuándo y dónde podría lanzarse el tradicional operativo. Mientras el movimiento turístico comenzaría a intensificarse, en la Provincia todavía no habrían terminado de delinear los últimos ajustes del esquema que, históricamente, refuerza la presencia policial en la Costa Atlántica.
Desde el gobierno bonaerense señalan que aún no habría definiciones sobre el lugar ni la fecha del lanzamiento. La incertidumbre crece especialmente porque, durante casi dos décadas, la foto del gobernador con el intendente local de turno en la Plazoleta Almirante Brown fue una postal fija de diciembre. Ese escenario se modificó en 2024, cuando la gestión provincial decidió mudar la ceremonia a Miramar, rompiendo una tradición de 17 años.
Ahora, con Mar del Plata intervenida por las obras de restauración de La Rambla —que el Ministerio de Infraestructura, a cargo de Gabriel Katopodis, extenderá durante la temporada—, tampoco estaría claro si la ciudad podría recuperar el acto inaugural. A esto se suma un nuevo ingrediente político: la presencia de Agustín Neme al frente de la intendencia de manera interina, lo que podría configurar la primera foto pública junto al gobernador Axel Kicillof si el lanzamiento finalmente regresa a “La Feliz”.
En el municipio observan con atención los movimientos de La Plata, mientras sectores del turismo y la seguridad esperan definiciones para conocer cuántos efectivos, patrulleros y recursos podrían llegar a la Costa. Por ahora, el operativo clave del verano permanece en pausa, entre especulaciones, obras en curso y un tablero político que podría reacomodarse en los próximos días.