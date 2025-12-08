Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

¿Qué va a pasar con el Operativo Sol?: interrogantes en plena previa de temporada

El tradicional operativo de seguridad veraniego permanece sin sede ni fecha confirmada, mientras Mar del Plata aguarda si volvería a ser escenario del lanzamiento o si se realizará en otra ciudad. Además, se daría la primera foto pública entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente interino Agustín Neme.

