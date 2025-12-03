Intendente amaga volver a la Legislatura para “voltear el Endeudamiento y la ampliación del Bapro”

SUPERMIERCOLES

Diputados pasó a cuarto intermedio y sigue la rosca por el Endeudamiento La Cámara Baja estaba citada para las 15. El oficialismo teje acuerdos de última hora para alcanzar los votos necesarios para aprobar la ley y a otra cosa. El número mágico es 62, pero puede bajar con un poco de ayuda opositora. “Necesitamos funcionar y que funcionen los municipios", fueron las palabras con las que Kicillof advirtió la necesidad del endeudamiento.