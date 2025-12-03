3 de diciembre de 2025
¿LO HARÁ?
Intendente amaga volver a la Legislatura para “voltear el Endeudamiento y la ampliación del Bapro”
El jefe comunal de San Nicolás está de licencia en Diputados y fue reemplazado en 2023 por la radical Belén Malaisi. Si concreta su plan habría una mano menos en favor del proyecto. Su hermano Manuel encabezará el bloque de Hechos, pero a partir del 10 de diciembre.
A jornada del super miércoles no deja de entregar sorpresas, en medio de una negociación a varias bandas para sumar manos que apoyen el Endeudamiento solicitado por el Ejecutivo a la Legislatura bonaerense.
Según pudo conocer La Tecla.info, el jefe comunal de San Nicolás, Santiago Passaglia, medita interrumpir su licencia como diputado provincial, que tomó para conducir los destinos de su distrito en 2023, y regresar a su banca.
En los pasillos de una convulsionada Cámara Baja, el nicoleño habría asegurado que está dispuesto a interrumpir su licencia para “voltear el Endeudamiento de Kicillof y la probable ampliación del directorio del Bapro, que se analiza por estas horas para distribuir sillones entre todos los sectores.
Cabe recordar que el ex aliado del PRO había tomado licencia para hacerse cargo del Ejecutivo de San Nicolás, dejando la banca en manos de Belén Malaisi, hoy en el bloque UCR-Cambio Federal, por lo que el oficialismo podría perder una mano levantada si la operación se concreta.
Cabe recordar que su hermano Manuel fue electo diputado provincial por la Segunda Sección y conformará el bloque de Hechos junto con María Paula Bustos e Ignacio Matteucci, aunque entrarán en funciones a partir del nuevo periodo legislativo que se iniciará el 10 de diciembre.