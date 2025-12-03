3 de diciembre de 2025
SIGUE LA ROSCA
Legislatura: los ganadores y perdedores en el reparto de cargos en Diputados
El tándem Máximo Kirchner – Sergio Massa se quedó con el control de la Cámara y otra vez relegaron a Axel Kicillof. El PRO y los libertarios obtuvieron vicepresidencias en medio de tironeos por el endeudamiento.
El reparto de cargos en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires implicó otro paso previo al tratamiento del pedido de endeudamiento del Poder Ejecutivo. El resultado arrojó que la dupla Máximo Kirchner – Sergio Massa retuviera el mando tras relegar a Axel Kicillof.
Si bien el Gobernador había planteado tener la presidencia de la Cámara baja finalmente el control de la misma quedó en manos del kirchnerismo y del massismo. En tanto, el primer mandatario logró sostener la vicepresidencia que ya ostentaba en el acuerdo que habían logrado en 2023.
Dos ex intendentes del interior bonaerense se quedaron con la titularidad del cuerpo de manera rotativa. Se trata de Alejandro Dichiara, del grupo que responde a Martin Insaurralde con línea directa a Máximo Kirchner, y de Alexis Guerrera, hombre de peso del Frente Renovador. El primero lo hará por todo 2026 y el segundo durante el 2027.
Asimismo, entre el oficialismo y la oposición acordaron sostener las cinco vicepresidencias por lo que los sectores más representativos se quedaron con una. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) perteneciente al oficialismo, el PRO, radicalismo, La Libertad Avanza y Unión y Libertad.
Mariano Cascallares será la espada de Kicillof en Diputados y tomará el lugar que deja Carlos “Cuto” Moreno. El jefe comunal de Almirante Brown era la propuesta que tenía el Gobernador para presidir el cuerpo.
Para la oposición, Agustín Forchieri (PRO) fue el elegido por los amarillos y forma parte del riñón de Diego Santilli, actual ministro del Interior y dirigente que quiere pelear por la gobernación en 2027. La designación será clave para los movimientos de un espacio que juega con el Gobierno nacional.
Los libertarios eligieron a Juan Osaba (LLA), un legislador que responde directamente a Sebastián Pareja, que a su vez tiene una ligazón con Karina Milei. Así, Las Fuerzas del Cielo no lograron obtener ese lugar.
A su vez, las dos restantes vicepresidencias fueron atribuidas al radicalismo y a Unión y Libertad. Ambos sectores hasta el momento no han resuelto un nombre y continúan con las discusiones internas.
En cuanto al resto de los cargos, tres quedaron para el kirchnerismo y tres para el massismo. La Cámpora tendrá al secretario Legislativo, Gervasio Bozzano, y al secretario de Desarrollo Institucional, Martín Alaniz, mientras que el secretario Administrativo, Miguel De Lisi, responde a Martín Insaurralde.
El Frente Renovador se quedó con el secretario de Participación Ciudadana, Sergio Errecalde, el pro secretario Legislativo, Diego Di Salvo, y el pro secretario administrativo: David Alcalá.
El detalle a tener en cuenta de todas las designaciones es que hasta el momentos son todos hombres y no hay ninguna mujer en cargos. Si bien faltan nombrar a dos vicepresidencias, la tendencia mayoritaria en los lugares de poder la sostienen los varones.