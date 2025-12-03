Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de diciembre de 2025 SIGUE LA ROSCA

Legislatura: los ganadores y perdedores en el reparto de cargos en Diputados

El tándem Máximo Kirchner – Sergio Massa se quedó con el control de la Cámara y otra vez relegaron a Axel Kicillof. El PRO y los libertarios obtuvieron vicepresidencias en medio de tironeos por el endeudamiento.

Compartir