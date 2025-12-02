2 de diciembre de 2025
TENSIONES
Endeudamiento: los acuerdos no llegan y crece la incertidumbre en la Provincia
El proyecto que envió Kicillof será tratado, en principio, este miércoles en ambas Cámaras, pero hasta el momento no aparecen los consensos. Las demandas y exigencias de cada sector complican el diálogo.
El endeudamiento solicitado por Axel Kicillof tensiona al sistema político bonaerense, luego de que la Legislatura aprobara el Presupuesto y la Ley Fiscal. El pedido para tomar USD 3.685 millones sigue trabado y se transformó en el principal campo de disputa entre el oficialismo, la oposición y el cristinismo.
Tanto Diputados como Senadores convocaron a sesión extraordinaria para este miércoles con el objetivo de abordar la iniciativa del Poder Ejecutivo. Hasta ahora no hubo avances y la sesión preparatoria de este martes a las 15 en la Cámara baja le pone incertidumbre en medio de los tironeros también por la elección de autoridades. La Cámpora, el Frente Renovador y sectores de la oposición quieren definirlo esta jornada, pero en la Gobernación plantearon que su idea es que se pase para la semana próxima.
Asimismo, el conflicto se concentra en otros dos ejes: el Fondo de Fortalecimiento Municipal ,su monto final y su mecanismo de reparto, y los cargos en el Banco Provincia. Ambas cuestiones se volvieron moneda de cambio en una negociación que, a horas de las sesiones extraordinarias del miércoles, sigue sin una salida consensuada.
A las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición por el tamaño y el cronograma del fondo, se le suma un desacuerdo interno sobre cómo distribuirlo. Mientras Kicillof impulsa un esquema automático por CUD, La Cámpora propone una bicameral con margen de discrecionalidad. Esa puja, dicen en Gobernación, es hoy tan tensa como la negociación con la oposición. Lo que parece que avanza es la idea de establecer un monto inicial de 250 millones de dólares en cinco cuotas que se harán hasta junio de 2027, en la medida en que no se llegue a tomar la deuda para las fechas estipuladas. La suma no disgusta en los alcaldes, pero piden que sean en menor tiempo.
El tratamiento legislativo también quedó atravesado por disputas de poder vinculadas al directorio del BAPRO. El oficialismo ofreció ampliarlo para incluir a la oposición, pero los bloques no quieren quedar pegados a una reforma que implicaría más gasto. La alternativa de crear síndicos, con menor estabilidad, tampoco logra consenso.
Al respecto, Kicillof volvió a enviar un mensaje a los legisladores para que salga el proyecto de Financiamiento, vital para el buen funcionamiento de la gestión para el próximo año. El mandatario invitó a intendentes y dirigentes a la Gobernación para generar una foto de alto impacto político y así meter presión a los legisladores opositores.
La convocatoria fue a toda la dirigencia del peronismo bonaerense para respaldarlo en su pedido para que salga el endeudamiento. Con presencia de todas las tribus peronistas, dijeron presente los diputados Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara y Rubén Eslaiman.
”No estamos dispuestos, por eso el pedido a la legislatura, a afrontar los vencimientos de deuda, de una deuda que no tomamos originalmente, con recursos que se detraigan de salud, de educación, de diferentes áreas del estado, cuestión a la que estaríamos forzados de no contar con la normativa. La legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia. En realidad, no hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia“, sentenció el mandatario.
A su vez, lanzó: ”La respuesta en la provincia de Buenos Aires, por más dificultades que hay, nunca va a ser la negligencia y esa suerte de desprecio del “no hay plata”, la respuesta es “¿qué podemos hacer para acompañar a los que necesitan?”. Por eso junto con este pedido de financiamiento, se ha planteado un fondo a distribuir entre los municipios de la provincia de Buenos Aires, el equivalente al 8% del total de recurso que provengan de la Ley de financiamiento se distribuirá entre los 135 municipios de la provincia, con un adicional producto de las conversaciones de estos días. Estamos hablando de un total de 350.000 millones de pesos a distribuir hasta mediados del año que viene“.
”No hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia. Con convicción democrática, le pido a la legislatura que apoye, que vote esta Ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses, así contamos, simplemente, con los instrumentos, esto es por nuestra provincia, por la historia, pero sobre todo, por nuestro futuro", finalizó el Gobernador.
Tras el acto, la camporista Florencia Saintout, presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (y una de las cuatro dirigentes cristinistas en el gabinete de Kicillof), dijo a La Tecla: “El Gobernador acaba de hacer un diagnóstico de una situación muy crítica para todos los bonaerenses, no solamente para el gobierno de la provincia. Esperamos que toda la Legislatura esté a la altura de las circunstancias, porque, como él lo explicó muy bien, es en defensa de la vida cotidiana de los bonaerenses”.
Saintout dijo que “en este punto no hay ninguna diferencia interna” y que “todo el peronismo va a acompañar al Gobernador, como lo viene acompañando hace mucho tiempo, pero en esto en particular, con mucha contundencia”.
Por su parte, el intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, dijo que en su municipio se triplicó la demanda de alimentos. “Hay 18.000 vecinos que están siendo asistidos en términos alimentarios, en un pueblo que tiene 180.000 habitantes. Estamos hablando del 10% del total de su población”, enfatizó.
“Más allá de las obras de infraestructura frenadas por el gobierno nacional, seguimos dando respuesta. Pero también es cierto que la Provincia y los municipios tienen un límite”, dijo Descalzo. “Y además, estos ciudadanos aportan cotidianamente al Tesoro nacional, y no ven reflejada una respuesta en los territorios”, expresó.
Un grupo de intendentes peronistas de la quinta sección electoral expresaron su apoyo en un comunicado conjunto en el que afirman que es “de suma importancia” que la Legislatura apruebe el pedido de endeudamiento “de forma inmediata”.
“Para que nosotros, desde nuestro lugar, con la responsabilidad de siempre, podamos trabajar por nuestras comunidades, falta la aprobación de la Ley de Financiamiento para la provincia de Buenos Aires. Hoy no les pedimos a los legisladores nada extraordinario: les solicitamos que den la herramienta clave para poder funcionar, tanto la Provincia como los municipios”, reza un tramo del texto, que cierra con una consideración dura: “Entendemos que quienes no acompañen de inmediato el pedido hecho recientemente por el Gobernador estarán siendo parte de una maniobra de asfixia al pueblo bonaerense”.
Firman el comunicado los alcaldes Gustavo Barrera (Villa Gesell), Carlos Rocha (General Guido), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila), Francisco Echarren (Castelli), Alberto Gelené (Las Flores), Héctor Olivera (Tordillo), Javier Gastón (Chascomús) y Sebastián Ianantuony (General Alvarado).