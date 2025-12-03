3 de diciembre de 2025
CONGRESO
Juraron los nuevos diputados y Martín Menem es otra vez presidente de la Cámara
Al igual que ocurrió en la Provincia, se llevó a cabo el acto protocolar de jura de los nuevos diputados nacionales. Como era de esperarse, hubo muchas perlitas
La jura de 127 diputados nacionales dejó una de las sesiones más intensas de los últimos años en la Cámara baja nacional. El clima ya venía caldeado, pero terminó de encenderse con la aparición en uno de los palcos del presidente Javier Milei, su hermana Karina, y funcionarios libertarios como Manuel Adorni y Diego Santilli. Su presencia generó ovaciones del oficialismo y reprobaciones de buena parte de la oposición, inaugurando un escenario de tensión que atravesó toda la ceremonia.
Desde el arranque, la euforia libertaria se hizo sentir. Legisladores de La Libertad Avanza comenzaron a cantar “¡La casta tiene miedo!”, mientras Milei acompañaba con gritos y gestos expansivos. La respuesta del bloque de Unión por la Patria no tardó: “¡La Patria no se vende!”, replicaron a viva voz. La secuencia terminó con otro grito desde los oficialistas: “¡Libertad, libertad!”. El ida y vuelta marcó el tono de una jornada que combinó celebración, disputa política y momentos de desborde verbal.
El diputado Juan Grabois fue uno de los protagonistas del intercambio más comentado cuando saludó al palco presidencial con el puño en alto, como gesto de desafío. Minutos después, realizó una señal hacia la bancada libertaria tocándose la nariz, lo que generó un inmediato repudio en el recinto. No fue el único episodio que agitó la sesión: varios juramentos incluyeron mensajes directos, consignas partidarias y referencias a figuras del pasado reciente.
La izquierda abrió el listado de juras con Nicolás del Caño y Romina del Plá. Esta última generó revuelo al referirse “al derecho del pueblo palestino a existir, desde el río hasta el mar”, frase que reavivó la polémica por su interpretación geopolítica. El peronismo, por su parte, centró muchas de sus fórmulas en la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. “Cristina Kirchner libre” fue uno de los lemas más repetidos, junto a menciones a Néstor Kirchner y a los 30 mil desaparecidos.
Hubo también juramentos cargados de emotividad y simbolismo. La diputada de LLA Virginia Gallardo asumió con su hija en brazos y dedicó su promesa “a la familia, las infancias y un futuro mejor para todos”, antes de saludar a Milei y a Karina. Del lado de Unión por la Patria, Lucía Cámpora eligió una fórmula marcada por la memoria histórica, mientras que Horacio Pietragalla reivindicó a los organismos de derechos humanos y cuestionó las causas judiciales contra la ex presidenta.
La tensión volvió a escalar cuando la diputada “Marita” Velázquez declaró que votaba en representación de Guillermo Moreno y se definió “orgullosamente peronista”. El cruce con otros legisladores fue inmediato, al punto de escucharse desde la transmisión: “¿Vos me vas a venir a callar?”. Entre tanto, Vanesa Siley y Teresa García volvieron a instalar la situación judicial de Cristina Kirchner como eje central de sus juramentos.
Más allá del clima de confrontación, la Cámara avanzó en la formalidad de la jura y la incorporación de los nuevos diputados. En paralelo, las negociaciones por las autoridades del cuerpo continuaron en los pasillos, donde oficialismo y oposición midieron fuerzas de cara al nuevo período legislativo. El recambio deja así un Congreso con mayoría de debutantes, tensiones a flor de piel y un panorama político que promete un fin de año movido y un 2026 igual de agitado.