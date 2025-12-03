3 de diciembre de 2025
ESQUEMA ESCALONADO
Nación aumentó por decreto el salario mínimo hasta 2026: fuerte reacción de los gremios
El gobierno de Milei fijó por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, con incrementos mensuales hasta agosto de 2026, tras el fracaso en las negociaciones del Consejo del Salario. Los gremios, como CGT y CTA, rechazan el monto lo tildan de insuficiente y de "un golpe al bolsillo". Advierten sobre posibles medidas de fuerza
El gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, los nuevos montos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), tras el fracaso en las negociaciones del Consejo del Salario.
La medida establece incrementos mensuales escalonados a partir de diciembre de 2025, comenzando en $334.800 para trabajadores mensualizados, lo que representa un ajuste promedio de alrededor de $5.400 por mes hasta alcanzar los $383.700 en agosto de 2026.
La escala detallada es la siguiente:
Diciembre 2025: $334.800 (para jornalizados, $1.674 por hora).
Enero 2026: $341.000.
Febrero 2026: $346.800.
Marzo 2026: $352.700.
Abril 2026: $358.700.
Mayo 2026: $364.800.
Junio 2026: $371.000.
Julio 2026: $377.300.
Agosto 2026: $383.700.
Este ajuste impacta directamente en las prestaciones por desempleo y otros beneficios sociales, como el Potenciar Trabajo, que se actualizarán en consecuencia. Según fuentes oficiales, la decisión se tomó ante la falta de consenso en la reunión del Consejo del Salario, donde no se logró un acuerdo entre representantes sindicales, empresariales y el Estado.
El gobierno argumenta que estos incrementos buscan equilibrar la estabilidad fiscal con la protección del poder adquisitivo, en un contexto de inflación controlada pero persistente.Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo inmediato por parte de los gremios, que la califican como "insuficiente" y "un golpe al bolsillo de los trabajadores".
La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical, había reclamado un piso de $512.000 para noviembre, escalando a $553.000, argumentando que el actual salario mínimo se ubica por debajo de la línea de indigencia, equivalente a unos 225 dólares, el más bajo de la región. "Es un salario para indigentes", denunció un vocero de la CGT, destacando que el aumento acumulado en seis meses apenas supera los $27.000, muy por debajo de la inflación proyectada y lejos de cubrir la canasta básica.
Otros sindicatos, como la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), coincidieron en calificar la decisión como un "cepo salarial" que perpetúa la pobreza laboral. "Milei impone por decreto un valor que beneficia solo a los empresarios, sellando un ajuste libertario que ignora la realidad de los trabajadores", criticó un comunicado conjunto de gremios, refiriéndose a la oferta patronal inicial de apenas $4.800 de suba, rechazada por unanimidad.
En redes sociales y medios, las reacciones se multiplicaron, con etiquetas como #SalarioDeMiseria trending, donde usuarios y dirigentes sindicales compararon el incremento con el precio de "tres empanadas".
La oposición política también se sumó a las críticas, advirtiendo que esta medida profundiza la desigualdad en un país donde el salario mínimo afecta a millones de jubilados, beneficiarios sociales y trabajadores informales.
El gobierno, por su parte, defende la autonomía en la fijación del SMVM como una herramienta para mantener la disciplina fiscal, aunque no descarta futuras revisiones si el contexto económico lo requiere.
Esta es la segunda vez en 2025 que Milei recurre al decreto para definir el salario mínimo, tras un similar impasse en abril.
Analistas económicos estiman que, con una inflación anual proyectada en torno al 30-40%, estos ajustes podrían erosionar aún más el poder adquisitivo si no se complementan con otras políticas de contención social. Se espera que los gremios convoquen a asambleas y posibles medidas de fuerza en las próximas horas para expresar su disconformidad.