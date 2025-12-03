Volver | La Tecla Nacionales 3 de diciembre de 2025 ESQUEMA ESCALONADO

Nación aumentó por decreto el salario mínimo hasta 2026: fuerte reacción de los gremios

El gobierno de Milei fijó por decreto el nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, con incrementos mensuales hasta agosto de 2026, tras el fracaso en las negociaciones del Consejo del Salario. Los gremios, como CGT y CTA, rechazan el monto lo tildan de insuficiente y de "un golpe al bolsillo". Advierten sobre posibles medidas de fuerza

Compartir