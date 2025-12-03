Volver | La Tecla Buenos Aires 3 de diciembre de 2025 CONTROLES

La Provincia va al hueso: bloqueo automático para empresas que no depositen tributos retenidos

ARBA dispuso la suspensión temporal de aquellas empresas y personas que, actuando como agentes de recaudación, retuvieron o percibieron impuestos en nombre del fisco bonaerense por más de $100 millones y no los ingresaron en los plazos establecidos.

