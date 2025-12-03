3 de diciembre de 2025
AFUERA!
"No hay lugar para librepensadores inorgánicos": Walter Correa echó a su asesor por presentar un amparo contra CFK
Walter Correa le pidió la renuncia a Eduardo Felipe Vallese, un asesor de su cartera que había asumido hace apenas 4 meses. Es por pedir la renuncia de CFK a la presidencia del PJ nacional. "Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos", apuntó Correa.
"He solicitado la renuncia de Eduardo Felipe Vallese a su cargo de asesor en @TrabajoPBA, luego de que tomara la decisión inconsulta de pedir al Juzgado Nacional con Competencia Electoral, a cargo de Servini de Cubría, la renuncia de @CFKArgentina a la presidencia del PJ nacional" abre el hilo de X con el que Walter Correa, ministro de Trabajo de Axel Kicillof, comunicaba la salida de su ahora exasesor.
Vallese, hijo del histórico Felipe Vallese considerado el primer desaparecido de Argentina, tras ser secuestrado el 23 de agosto de 1962 por un grupo de tareas en el barrio de Villa Lynch, había desembarcado en la gestión bonaerense hace apenas 4 meses.
Hace apenas algunas horas había firmado un amparo para pedir la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner del PJ Nacional, el llamado a elecciones internas y la apertura de un proceso de depuración de los padrones.
La presentación judicial llevaba las firmas, también, de Margarita Alicia Villegas y Cesar Augusto Arias, con el patrocinio letrado de Juan Carlos Blanchet.
«Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos», apuntó Correa.
"La gran mayoría de los peronistas no avalamos la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real", concluyó.