Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de diciembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Los perfiles de los nuevos ediles

Desde el 10 de diciembre, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon tendrá una nueva conformación: se renovarán doce de las veinticuatro bancas y asumirán los nuevos ediles.

Compartir