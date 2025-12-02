Los perfiles de los nuevos ediles

Desde el 10 de diciembre, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon tendrá una nueva conformación: se renovarán doce de las veinticuatro bancas y asumirán los nuevos ediles.
Desde el 10 de diciembre, el Concejo Deliberante de General Pueyrredon tendrá una nueva conformación: se renovarán doce de las veinticuatro bancas y asumirán los nuevos ediles. Tres concejales continuarán en sus escaños y otros nueve ingresarán por primera vez, en una combinación de debuts, retornos y figuras conocidas que volverán al recinto, lo que deja un escenario político renovado y con nuevas tensiones internas.
La principal novedad del nuevo mapa legislativo es que el oficialismo ya no contará con la mayoría “automática” que sostuvo en los últimos dos años. Ese reordenamiento coincide con el cambio en el Ejecutivo local, que quedará bajo la conducción interina de Agustín Neme tras el desembarco de Guillermo Montenegro en el Senado bonaerense, un movimiento que también impactará en la dinámica de acuerdos dentro del cuerpo.
Luego de las elecciones, la alianza entre el oficialismo y La Libertad Avanza obtuvo cinco bancas. Por el PRO continuarán Fernando Muro y Florencia Ranellucci, y se sumará Marcelo Cardoso. A su vez, los libertarios ingresarán a Rolando Demaio y Noelia Álvarez Ríos, quienes harán su debut como concejales. El oficialismo buscará articular su agenda ante un escenario más fragmentado y competitivo.
En la oposición, Fuerza Patria — expresión local del peronismo sin el sector kicillofista— consiguió tres lugares: Mariana Cuesta renovará su banca, Pablo Obeid debutará en el HCD y por el Frente Renovador asumirá la batanense Solange Flores. El espacio intentará reposicionarse en un contexto donde la dispersión opositora obliga a replantear estrategias y liderazgos.
El radicalismo compitió por fuera del armado del intendente y no integrará el oficialismo, aunque podría convertirse en un aliado eventual para proyectos clave. Por la UCR–Nuevos Aires ingresarán la periodista Gabriela Azcoitia y Ariel Bordaisco, que vuelve al Concejo después de su paso por el Senado provincial. El espacio buscará recuperar visibilidad y peso legislativo.
Acción Marplatense, que presentó lista propia con participación vecinalista y del Movimiento Derecho al Futuro, logró dos ingresos: el exintendente Gustavo Pulti —que regresaría al recinto tras pedir licencia en la Legislatura bonaerense— y la debutante Melisa Centurión. El vecinalismo apuesta a reconstruir volumen político y recuperar presencia en el debate público local.
Con la nueva integración también se despedirán varios ediles: dejan sus bancas Mercedes Morro y Guillermo Volponi (PRO); Marina Sánchez Herrero, Daniel Núñez y Gustavo Pujato (UCR); Angélica González (Coalición Cívica); Virginia Sívori y Miguel Guglielmotti (Unión por la Patria); y Ariel Ciano (Frente Renovador). Sus salidas marcan el cierre de un ciclo con fuerte incidencia en la agenda reciente.
El nuevo mosaico legislativo quedará conformado, en principio, por siete bloques: el PRO pasará de seis a cinco ediles; LLA, de dos a cuatro; la Coalición Cívica, de dos a uno; la UCR, de cinco a cuatro; Unión por la Patria, de cinco a cuatro; el massismo retendrá sus dos escaños; y Acción Marplatense crecerá de dos a cuatro representantes. Sin embargo, no se descartan reacomodamientos tras la jura.
Con este panorama, el Ejecutivo necesitará tender puentes y construir acuerdos para sostener su agenda de gobierno. En el corto plazo, dos debates centrales marcarán la brújula política: el Presupuesto 2026 y el nuevo pliego del transporte público, discusiones que exigirán negociación fina y un rol más activo de las comisiones. En la gestión interina de Neme será clave para impulsar los proyectos del gobierno poder ordenar un Concejo que vuelve a estar abierto y en disputa.
FERNANDO MURO:
El actual secretario de Desarrollo Local, de 51 años y del PRO, encabezó la lista de La Libertad Avanza y logró renovar su banca como edil de la que estaba con licencia para desempeñarse como funcionario. Es licenciado en Economía y tiene un posgrado en Finanzas en la Universidad Torcuato Di Tella. Es una de las caras visibles del Ejecutivo, además de pertenecer al riñón montenegrista.
GABRIELA AZCOITIA:
La periodista encabezó la lista de Nuevos Aires y debutará como concejal. Sin trayectoria partidaria, llega al recinto del Concejo Deliberante como una “outsider”. Con 35 años de labor en diversos medios, construyó un perfil vinculado a la agenda local y la comunicación pública. Es una cara reconocida en la comuna. Su desembarco en el HCD representa una renovación discursiva dentro del espacio en General Pueyrredon.
GUSTAVO PULTI:
El contador público encabezó la lista de Acción Marplatense y retorna al Concejo Deliberante. A sus 64 años, el exintendente suma una amplia trayectoria: este será su sexto mandato. Fue electo en 1989 y renovó en 1993, 1997, 2001 y 2005. Fue jefe comunal en 2007, cargo que volvió a obtener en 2011. Es diputado provincial desde 2023 y pidió licencia para asumir. Referenciado en el kicillofismo, vuelve a tener protagonismo local.
MARIANA CUESTA:
La licenciada en Ciencias de la Educación, 42 años, encabezó la lista de Fuerza Patria y renovó su banca. Actualmente preside el bloque de UxP. Fue administradora de Punta Mogotes tras su paso por la Subsecretaría de Turismo bonaerense y es docente de la UNMdP. Hija de Fernando Cuesta, ex defensor del Pueblo, y de Emilce Moler, sobreviviente de la Noche de los Lápices, integra Descamisados y responde a Raverta.
ARIEL MARTÍNEZ BORDAISCO:
El abogado de 45 años deja su banca en el Senado bonaerense y regresa al Concejo Deliberante de General Pueyrredon. Integró el cuerpo entre 2017 y 2021 y en sus últimos dos años lo presidió. Graduado en la Universidad de Mar del Plata, es docente allí, en la UBA y en colegios secundarios. Fue electo titular de la UCR local en 2018 y reelecto en 2021. Es considerado un referente del radicalismo abadista.
FLORENCIA RANELLUCCI:
La concejal renovó su banca como segunda en la lista de La Libertad Avanza. Militante celeste de 40 años, con vínculos sólidos con iglesias evangélicas, fue titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social en Mar del Plata y también dirigió Cooperación Internacional y Culto del Municipio. Responde políticamente a Montenegro. Y es una de las voces “cantante” del oficialismo en el HCD.
MELISA CENTURIÓN:
Tiene 39 años. Es licenciada en Ciencia Política, egresada de la Universidad CAECE. Además, ejerce como docente universitaria e investigadora en relaciones internacionales. Integró la lista de Acción Marplatense, espacio donde milita hace más de una década, en segundo lugar y está a cargo del equipo de comunicación del partido. Tiene experiencia en el ámbito legislativo, aunque desde afuera; fue asesora del concejal y futuro compañero de banca, Horacio Taccone.
PABLO OBEID:
Militante de La Cámpora y esposo de Fernanda Raverta. Ocupó el segundo lugar de la lista de Fueza Patria. Asumirá como concejal tras cuatro años como senador en la Legislatura bonaerense. Asimismo, Obeid había sido director regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en General Pueyrredon, cargo que ocupó entre 2020 y 2021. Es profesor en Historia graduado de la UNMDP.
ROLANDO DEMAIO:
Es licenciado en Economía y su primer acercamiento a la política se dio en 2023, cuando fue candidato a intendente de General Pueyrredon por La Libertad Avanza. En este 2025, con 60 años, ocupó el tercer lugar de la lista de la alianza La Libertad Avanza. Posee experiencia en el Concejo; es uno de los asesores de la concejal libertaria Cecilia Martínez. Con amplio pasado en el sector privado, Demaio fue consultor para empresas locales y, a la vez, mánager deportivo.
SOLANGE FLORES:
Militante del Frente Renovador. Integró la lista de Fuerza Patria en el tercer lugar. Oriunda de Estación Chapadmalal, es referente barrial de Batán. Cuenta con experiencia en el ámbito legislativo; es asesora del concejal y futuro compañero de bloque Juan Manuel Cheppi. Asimismo, posee experiencia en la gestión deportiva; a los 21, fue designada presidenta de Club Social y Deportivo Chapadmalal. Allí, conoció a Carlos Cheppi e inició su experiencia política.
MARCELO CARDOSO
Dirigente sindical y mutualista, es el referente a nivel local del diputado nacional Miguel Ángel Pichetto. Con 65 años, es el concejal electo de mayor edad de esta renovación. En 2019 había sido designado como subsecretario de Asuntos Estratégicos y Control de Gestión y, desde diciembre de 2020, está a cargo de la subsecretaría de Inspección General a nivel municipal. Es presidente del Instituto Marplatense para el Desarrollo Sostenible (IMDES).
NOELIA ÁLVAREZ RÍOS:
Militante del partido La Libertad Avanza, Álvarez Ríos tiene 39 años. Al igual que Demaio, es asesora de la concejal libertaria Cecilia Martínez. No obstante, cuenta con mayor experiencia en el ámbito legislativo que el excandidato a intendente; en mayo de 2018, había sido designada como asesora en el bloque de concejales Agrupación Atlántica-PRO. Asimismo, con licencias para ejercer dichas asesorías, integra el Departamento de Licencias de Conducir.