El endeudamiento quedó en pausa y la interna peronista expone a Kicillof en plena pulseada

Con el endeudamiento trabado en la Legislatura y una negociación cruzada por internas, cargos y fondos municipales, Axel Kicillof dará una conferencia a las 16 hs. junto a intendentes en La Plata para exhibir respaldo político antes de las sesiones extraordinarias del miércoles, donde se definirá su futuro financiero y el margen de acción de su gobierno.

