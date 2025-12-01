1 de diciembre de 2025
TROPA A LA CANCHA
El endeudamiento quedó en pausa y la interna peronista expone a Kicillof en plena pulseada
Con el endeudamiento trabado en la Legislatura y una negociación cruzada por internas, cargos y fondos municipales, Axel Kicillof dará una conferencia a las 16 hs. junto a intendentes en La Plata para exhibir respaldo político antes de las sesiones extraordinarias del miércoles, donde se definirá su futuro financiero y el margen de acción de su gobierno.
La caída del endeudamiento solicitado por Axel Kicillof volvió a poner en tensión al sistema político bonaerense. Aunque el Presupuesto y la Ley Fiscal ya fueron aprobados, el pedido para tomar USD 3.685 millones quedó trabado en la Legislatura y se transformó en el principal campo de disputa entre el oficialismo, la oposición y el cristinismo.
El conflicto se concentra en dos ejes: el Fondo de Fortalecimiento Municipal ,su monto final y su mecanismo de reparto, y los cargos en el Banco Provincia. Ambas cuestiones se volvieron moneda de cambio en una negociación que, a horas de las sesiones extraordinarias del miércoles, sigue sin una salida consensuada.
A las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición por el tamaño y el cronograma del fondo, se le suma un desacuerdo interno sobre cómo distribuirlo. Mientras Kicillof impulsa un esquema automático por CUD, La Cámpora propone una bicameral con margen de discrecionalidad. Esa puja, dicen en Gobernación, es hoy tan tensa como la negociación con la oposición.
El tratamiento legislativo también quedó atravesado por disputas de poder vinculadas al directorio del BAPRO. El oficialismo ofreció ampliarlo para incluir a la oposición, pero los bloques no quieren quedar pegados a una reforma que implicaría más gasto. La alternativa de crear síndicos, con menor estabilidad, tampoco logra consenso.
En este contexto, la foto de referentes massistas reportándole a Sergio Massa sobre el fracaso de la sesión alimentó la lectura de un oficialismo presionado para alinearse “sin chistar”. Sin embargo, la falta de acuerdo exhibe que aún dentro del peronismo conviven estrategias divergentes respecto del rumbo financiero y político del gobierno provincial.
Con este telón de fondo, Kicillof recibirá hoy a intendentes propios en La Plata para mostrarse respaldado en pleno conflicto legislativo. El gesto llega tras el impulso presidencial que le dio Mario Secco y busca enviar un mensaje: si la Legislatura traba el financiamiento, el territorio sigue firme detrás del Gobernador.
La conferencia de prensa posterior reforzará esa línea. Con los intendentes dando el espaldarazo político, Kicillof intentará presionar para que el miércoles se alcance el acuerdo que aún no aparece. De no lograr la autorización para endeudarse, su presupuesto 2026 y su proyección política quedarán expuestos a una fragilidad que la foto de hoy busca contener.