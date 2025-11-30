La Libertad Avanza reúne a su dirigencia en una cumbre clave en "La Feliz"

Mar del Plata se prepara para un domingo que promete más rosca que playa. Este 30 de noviembre, La Libertad Avanza desembarca con su Congreso provincial y convierte al NH Gran Hotel Provincial en la “capital libertaria” por un día. Y el dueño de casa no es otro que Alejandro Carrancio, diputado nacional electo y anfitrión de una cumbre que busca ordenar la tropa, fijar reglas y exhibir músculo político en el territorio más áspero para el oficialismo: la provincia de Buenos Aires.



La movida llega con sello de fábrica. Karina Milei vuelve a ponerse al frente de un encuentro partidario para marcar presencia, bajar línea interna y sostener la disputa de poder con Axel Kicillof rumbo al 2027. A su lado estarán Sebastián Pareja, nuevamente erigido como jugador clave del armado bonaerense, y Martín Menem, que llega con doble sombrero: presidente de Diputados y vicepresidente partidario.



El operativo libertario promete volumen. Se espera la llegada de entre 700 y 1000 dirigentes; entre ellos, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares y coordinadores territoriales. La foto final será la más grande que el espacio haya logrado en suelo bonaerense desde que Milei llegó a la Casa Rosada.



La agenda del día estará organizada en comisiones temáticas que anticipan el debate político del 2025: técnica legislativa, presupuesto provincial, reorganización administrativa, Boleta Única Papel, comunicación, y lineamientos para ordenar a los bloques. A eso se suma un seminario legislativo con exposiciones de Karina Milei y Menem, además de paneles sectoriales, incluido uno a cargo del propio Carrancio.



La elección de Mar del Plata no es casual: terreno simbólico, vidriera nacional y ciudad donde LLA viene reforzando presencia. Sin embargo, habrá ausencias ruidosas. Aunque ingresó a la Legislatura por medio de alianza LLA, Guillermo Montenegro no participará del encuentro: la actividad es estrictamente partidaria.



El Congreso también llega en un momento de tregua entre las dos almas que conviven dentro de LLA bonaerense: el sector de Pareja y las Fuerzas del Cielo alineadas con Santiago Caputo. Al menos por ahora, ambos lados coinciden en la necesidad de mostrar una foto de unidad para pelear con mayor solidez frente al gobernador.

Carrancio, que se mueve cómodo en el tablero libertario, será quien reciba a la dirigencia en una jornada extensa —de 9 a 17— que busca mucho más que deliberar: apunta a ordenar, consolidar y dejar claro quién marca el rumbo en la provincia. Si todo sale como esperan, el domingo dejará algo parecido a una señal: LLA quiere mostrar musculo y territorio.



El itinerario de la jornada será de la siguiente manera:



09:30 hs - Registro y Bienvenida .. Recepción de asistentes, acreditaciones y café de bienvenida. | Instalación en la sala.



10:30 hs - Técnica Legislativa - Carlos Curestis | Florencia Lantella



10:30 hs - Educación y Gestión de Consejos Escolares | Miriam Niveyro | Claudia del Valle



11:15 hs - Liderazgo - Luciano Olivera | Alex Contreras



11:45 hs - Comunicación Política: De los medios a las redes -Geraldine Calvella | Juani Belbis | Karen Reichard | Sergio Tronco Figliuolo



12:30 hs - Almuerzo y Networking - Almuerzo buffet o box lunch en un área designada.



14:00 hs - Apertura Bloque Tarde - Gonzalo Cabezas | Ramón Vera



14:10 hs - Reforma Electoral y Modernización del Sistema de Votación - Juanes Osaba | Giselle Castelnuovo



14:30 hs - Regionalización y Organización Administrativa y Territorial - Diego Valenzuela | Diego Furnari



15:00 hs - Presupuesto Público y Política Fiscal - Matias de Urraza | Malena Baro | Alejandro Carrancio



16:00 hs - Cierre de Seminario - Sebastián Pareja | Martín Menem | Karina Milei