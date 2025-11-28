Colapinto y el desafío de Qatar: calor extremo y neumáticos más duros en la mira de la Fórmula 1

El argentino Franco Colapinto afrontará un nuevo reto en su calendario de Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar que está programado para este fin de semana en el circuito de Losail.

Tras el reciente episodio en Las Vegas, el joven piloto llega con expectativas altas, pero consciente de las demandas físicas y técnicas que impondrá el desierto qatarí.



El calor asfixiante que puede superar los treinta grados centígrados durante el día, y la humedad relativa superior al 70%, serán factores clave que influirán en el rendimiento de los autos y la resistencia de los pilotos. Al respecto, el muchacho afirmó: "Es una pista que exige mucho al cuerpo y al equipo”.



La agenda en Qatar incluye una carrera Sprint el sábado, con práctica libre a las 13:30 (hora argentina), clasificación Sprint a las 17:00. El domingo, la gran final principal arrancará a las 20:00.

