Danza de nombres para el Directorio XXL del Bapro y rosca por los cargos legislativos

SIN PAZ NI PLATA
La Tecla
Redacción
Todos los derechos reservados
Serga.NET
La postura amarilla recibió duras críticas de parte de un ex aliado, el intendente de San Nicolás y Senador provincial electo, Manuel Passaglia, quien apuntó a “un nuevo papelón” la idea de ampliar la planta de directores del banco. “¿Qué van a hacer los integrantes del partido antes conocido como PRO ahora integrado a las filas libertarias? ¿Tendrán el aval de Presidente Javier Milei, quien siempre se ha jactado de reducir estructuras?”, se preguntó en sus redes sociales.
EL DOBLE DISCURSO DE KICILLOF Y LOS OPORTUNISTAS DE LA OPOSICIÓN— Manuel Passaglia (@manupassaglia) November 26, 2025
Lo que está sucediendo por estas horas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires es escandaloso. Un nuevo papelón.
Mientras @Kicillofok pide endeudarse y tomar crédito en dólares porque “la plata no… pic.twitter.com/W8MgLrf0VJ
Boludeces no.— Facundo Tignanelli (@mojatignanelli) November 27, 2025
Ayer se aprobó fiscal impositiva y presupuesto. La mismas requieren para su aprobación la mayoría simple de ambas cámaras.
La ley de financiamiento que ya se encuentra con dictamen de comisión, para ser aprobada requiere de 2/3 de ambas cámaras.
Esa mayoría… pic.twitter.com/TDldz7Y6pi