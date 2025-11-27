El futuro de un ministro de Kicillof en manos de una ley clave y el gabinete en stand by

El 10 de diciembre deben asumir los legisladores provinciales electos en los comicios del 7 de septiembre y uno de esos es el actual ministro de Infraestructura y Servicios Públicos,. Su destino todavía no está resuelto y la asunción como senador bonaerense es una incógnita. El plan que idearon en la Gobernación para el caso en cuestión y la incertidumbre en el futuro del resto del gabinete en un contexto político tumultuoso., respondió hace casi dos semanas el exintendente de San Martín cuando fue consultado sobre si asumirá lugar en el Senado o no. Hasta ahora no existe una decisión definitiva, pero se conoció la perspectiva política.Según pudo conocerse encuentra más que conforme con el rol de Katopodis y-intendente de Almirante Brown- como negociadores del Ejecutivo ante el oficialismo y la oposición parlamentaria para sacar adelante el. De todos modos, hasta el momento obtuvieron los dos primeros y les falta el tercero, que es el más importante.En ese sentido, se habla de quey no ocupar la banca legislativa. No obstante,y sea una de las espadas kicilofistas para sacar adelante la iniciativa.En el caso que quede vacante la cartera,. Además del directorio del Banco Provincia, muchos sueñan con ser recompensados con lugares en distintos niveles del gabinete mientras crece la bronca con el camporismo., dijo un dirigente de peso del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sobre las negociaciones por el endeudamiento.Para Cascallares también hay una hoja de ruta preparada desde la Gobernación y tiene que ver con la decisión de tener más peso en la Legislatura. Por ese motivo, la propuesta del Gobernador es que, afirmaron a este medio desde el entorno del mandatario.En cuanto a más cambios en el gabinete,. Todas las fichas están puestas en lograr la ley de endeudamiento y será un punto de inflexión para el Gobierno bonaerense. Contar con esa herramienta implicará un escenario de mayor tranquilidad, pero si no lo consigue se abrirá un escenario en el que la estructura de verá sacudida.Por lo pronto, se espera que la semana próxima asumade no mediar ningún imponderable en la política bonaerense. El Senado ya aprobó su pliego para designarla como directora general de Cultura y Educación tras la renuncia deEn cuanto a Katopodis, el ministro que sueña con el sillón de Dardo Rocha en 2027 busca hacer eje en la gestión y organizó este jueves el encuentro “Desafíos y oportunidades para la Infraestructura del Cuidado: construir políticas para una Provincia que cuida” en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Allí estuvo con el intendente de Lomas de Zamora,; el rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea; y la directora Provincial de Infraestructura Social del Ministerio, Mercedes Contreras“Hoy abrimos este encuentro, un espacio de debate e intercambio de experiencias para”, expresó. Asimismo, indicó: “La Argentina funciona mejor si tiene Obra Pública, si tiene Centros de Desarrollo Infantil como los que estamos haciendo con el Gobernador Kicillof después del abandono de Milei, si hay universidades, una red sanitaria y espacios de salud mental”.