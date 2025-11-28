Volver | La Tecla Nacionales 28 de noviembre de 2025 REVISTA QUé

Jorge Macri respira tranquilo: tras la roscal, la Legislatura aprobó las cuentas para 2026

La Legislatura aprobó el presupuesto de la Ciudad para 2026: se sostiene la fuerte inversión en Seguridad, Salud y Educación, y es el mayor en infraestructura de los últimos años

