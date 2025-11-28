Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de noviembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Afiliados a IOMA exigen respuestas a Kicillof y acusan a La Cámpora de "abandono criminal"

La sede de la obra social provincial será el epicentro de una nueva protesta de afiliados que denuncian falta de cobertura, corte de prestaciones y desamparo, apuntando directamente a la cúpula camporista del organismo y al gobernador bonaerense.

