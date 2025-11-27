27 de noviembre de 2025
AYER
Víctima de la inseguridad: le habrían robado una rueda a Mayra Mendoza
La intendenta sufrió la operatoria de los “robarruedas”, según contaron vecinos de Quilmes.
La intendenta de Quilmes y diputada electa, Mayra Mendoza, fue víctima de la operatoria de los “robarruedas”, según vecinos del barrio que afirman que sufrió el robo de una de las ruedas de su auto, que estaba estacionado frente a su casa.
El medio local Quilmes a Diario dio cuenta del testimonio de vecinos del barrio La Colonia, en Quilmes Oeste, quienes contaron que desconocidos se llevaron la rueda del vehículo aparcado sobre la calle Gran Canaria.
Esta modalidad delictiva se da por la costumbre de los vecinos de no entrar los autos al garaje para evitar ser asaltados en el momento de ingresar, lo que incluso puede derivar en una “entradera” (ingreso a la vivienda de los delincuentes mediante amenazas a los dueños de casa).
Los “robarruedas” aprovechan que los autos quedan estacionados sobre la calle para remover una o más ruedas y llevarse el botín. Estos artículos tienen un buen valor de reventa, al igual que muchas autopartes.
Según el medio quilmeño, la intendenta no habría presentado la denuncia formal por el robo.