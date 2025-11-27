Apps
Jueves, 27 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
27 de noviembre de 2025
AYER

Víctima de la inseguridad: le habrían robado una rueda a Mayra Mendoza

La intendenta sufrió la operatoria de los “robarruedas”, según contaron vecinos de Quilmes.

Víctima de la inseguridad: le habrían robado una rueda a Mayra Mendoza
Compartir

La intendenta de Quilmes y diputada electa, Mayra Mendoza, fue víctima de la operatoria de los “robarruedas”, según vecinos del barrio que afirman que sufrió el robo de una de las ruedas de su auto, que estaba estacionado frente a su casa.

El medio local Quilmes a Diario dio cuenta del testimonio de vecinos del barrio La Colonia, en Quilmes Oeste, quienes contaron que desconocidos se llevaron la rueda del vehículo aparcado sobre la calle Gran Canaria.

Esta modalidad delictiva se da por la costumbre de los vecinos de no entrar los autos al garaje para evitar ser asaltados en el momento de ingresar, lo que incluso puede derivar en una “entradera” (ingreso a la vivienda de los delincuentes mediante amenazas a los dueños de casa).

Los “robarruedas” aprovechan que los autos quedan estacionados sobre la calle para remover una o más ruedas y llevarse el botín. Estos artículos tienen un buen valor de reventa, al igual que muchas autopartes.

Según el medio quilmeño, la intendenta no habría presentado la denuncia formal por el robo.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

ENDEUDAMIENTO

El oficialismo abre el paraguas y reclama a la oposición “responsabilidad histórica”

Los legisladores del peronismo instaron al resto de los bloques a aprobar el proyecto de Kicillof, que se debatiría mañana en ambas cámaras. La oposición espera respuestas de Gobernación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

El Senado dio el sí y nace un organismo anhelado por Kicillof: el INCAA bonaerense

Danza de nombres para el Directorio XXL del Bapro y rosca por los cargos legislativos

Los tironeos por el fondo a municipios complican la aprobación del endeudamiento

El Presupuesto encendió las redes: cruces, festejos y pases de factura tras la maratónica sesión

El futuro de un ministro de Kicillof en manos de una ley clave y el gabinete en stand by

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET