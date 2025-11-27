Libertarios apuran al PRO para que rechacen el endeudamiento: “Vamos a ver cómo votan”

¿RETOQUES EN EL EQUIPO? Andrés Sosa

El futuro de un ministro de Kicillof en manos de una ley clave y el gabinete en stand by Gabriel Katopodis es uno de los hombres designados por el Gobernador para llevar a cabo las negociaciones ante la Legislatura y su destino depende de los resultados que consiga con el endeudamiento. Cerca del gobernador no descartan cambios en la estructura, pero ahora están enfocados en la batalla parlamentaria.