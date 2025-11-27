27 de noviembre de 2025
POR REDES SOCIALES
Libertarios apuran al PRO para que rechacen el endeudamiento: “Vamos a ver cómo votan”
En medio de fuertes negociaciones para que el Ejecutivo tenga su proyecto de financiamiento, dos legisladores libertarios jugaron fuerte y presionaron para que el espacio amarillo no apoye la iniciativa del peronismo
Los tironeos y disputas en la Legislatura bonaerense no son solo del peronismo. Los espacios opositores también tienen sus tensiones y volvieron a revivirse en la antesala de un debate picante.
En una jornada maratónica, la Legislatura bonaerense aprobó el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva que presentó el gobernador Axel Kicillof semanas atrás. Sin embargo, patearon la discusión por el endeudamiento para este viernes por falta de acuerdos entre oficialistas y opositores.
El endeudamiento es vital para para ejecutar el Presupuesto que se votó en ambas cámaras. Sin embargo, hay rispideces internas en el peronismo y con la oposición que hicieron que el proyecto de financiamiento no tenga su aprobación. Por el momento, no hay acuerdo en la forma de distribuir recursos a los municipios y, por ese motivo, no sale el endeudamiento.
En medio de fuertes negociaciones, los libertarios salieron por redes sociales a marcarle la cancha al PRO para que no le aprueben el endeudamiento a Kicillof. Uno de ellos fue el, por ahora, presidente de bloque, Agustín Romo. A través de su cuenta de X, el dirigente de Las Fuerzas del Cielo sentenció: “Todavía queda pendiente para mañana a las 10 de la mañana el tratamiento de la deuda de casi 3700 millones de dólares que Kicillof solicitó a la Legislatura. Monto que casi duplica la cantidad que la provincia necesita para rollear la deuda que ya tiene. O sea, hay deuda NUEVA. Necesita 2/3. Veremos quienes de la oposición lo acompañan”.
Por su parte, quien también fue al hueso fue la senadora Florencia Arietto quien resposteó una publicación del diputado electo Manuel Passaglia para apuntar contra sus ex compañeros de espacio: “El presidente @JMilei bajó una línea clara: nada que perjudique a los bonaerenses. Menos votar deuda para campaña electoral que pagaremos por años y mucho mejor multiplicar la casta en el Bapro”.
“Sebastián Pareja fue muy claro en su conversación con el PRO: si vota el endeudamiento y no sigue la línea del Presidente, se rompe el acuerdo y eso incluye que deberán dejar los cargos que tienen en distintos organismos del gobierno. No hay librepensadores. Estaremos atentos mañana a ver cómo votan. Saludos”, aseguró la senadora que ingresó a la Legislatura bajo el sello de Juntos por el Cambio.
Con todos estos condimentos, mañana habrá sesión en la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana para ver si pueden lograrse los acuerdos necesarios para que salga el proyecto de financiamiento, para luego ser tratado por el Senado. Sin embargo, el resultado todavía es incierto y el gobernador Axel Kicillof deberá negociar para obtener la iniciativa que tanto desea.