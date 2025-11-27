Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de noviembre de 2025 CRÍTICAS

Pareja sobre el endeudamiento: “No se pueden tomar decisiones a espaldas de la sociedad”

El dirigente de LLA y diputado nacional electo reclamó “un salto de calidad” para la política y cuestionó que proyectos como el Presupuesto y la Ley de Financiamiento se traten “entre gallos y medianoche”.

