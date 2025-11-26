Volver | La Tecla Buenos Aires 26 de noviembre de 2025 INSOLITO

Prohibido mojarse: ajuste, conflicto y una postal inesperada en Villa Gesell

La falta de guardavidas dejó tramos de la playa sin servicio y el municipio debió prohibir el ingreso al mar. Entre fallos judiciales, recortes y tensión con el sindicato, el inicio de la temporada llegó con el océano parcialmente cerrado.

