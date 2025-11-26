Prohibido mojarse: ajuste, conflicto y una postal inesperada en Villa Gesell
La falta de guardavidas dejó tramos de la playa sin servicio y el municipio debió prohibir el ingreso al mar. Entre fallos judiciales, recortes y tensión con el sindicato, el inicio de la temporada llegó con el océano parcialmente cerrado.
En Villa Gesell, una de las ciudades más turísticas del país, el verano empezó con una imagen tan absurda como elocuente: sol, arena… y un mar al que está prohibido entrar. En Paseo 128, un cartel rojo de “Prohibido bañarse” reemplaza a la clásica casilla de guardavidas. La postal tiene explicación, pero también deja en evidencia un conflicto que ya explotó en la superficie.
Según expuso el portal local de FM La Villa, la Municipalidad decidió cerrar el acceso al agua en ese sector porque no cuenta con la cantidad mínima de guardavidas para garantizar la seguridad. Y mientras turistas miran el océano como quien observa una vidriera, el Sindicato de Empleados Municipales declaró el estado de alerta, denunciando fallas en el inicio del Operativo de Seguridad en Playa.
La tensión viene desde antes. Hubo un inicio suspendido, una reapertura forzada tras el rescate de una turista y ahora un servicio que funciona a medias, a la espera de refuerzos recién desde el 1 de diciembre. Para completar el cuadro, la Suprema Corte bonaerense declaró inconstitucional la ordenanza local que regulaba los concursos para seleccionar guardavidas, un golpe directo al sistema de incorporación del municipio.
El fallo cuestionó el esquema de puntajes que privilegiaba a residentes y egresados locales por sobre profesionales con trayectoria, además de un límite etario considerado “arbitrario”. Con la norma caída y el operativo recortado, cada ausencia en la arena se traduce en un tramo de mar vedado.
Así, por falta de personal, uno de los destinos más populares del verano argentino tiene sectores donde el océano está “cerrado”, un síntoma de un conflicto más profundo entre la gestión municipal, los guardavidas y la Justicia. Y un recordatorio curioso pero contundente: este año, incluso el mar tuvo su propio ajuste.