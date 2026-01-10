Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de enero de 2026 POLÉMICA

Seguridad y controversia: un municipio del Conurbano convoca a militares retirados

El municipio de San Vicente lanzó un llamado para reclutar agentes con el objetivo de combatir el delito y el anuncio no pasó desapercibido. En qué consiste la propuesta del distrito gobernado por el peronismo.

