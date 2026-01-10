10 de enero de 2026
POLÉMICA
Seguridad y controversia: un municipio del Conurbano convoca a militares retirados
El municipio de San Vicente lanzó un llamado para reclutar agentes con el objetivo de combatir el delito y el anuncio no pasó desapercibido. En qué consiste la propuesta del distrito gobernado por el peronismo.
El municipio de San Vicente lanzó un llamado para reclutar militares retirados con la intención de sumarlos para reforzar la seguridad. La controvertida propuesta fue detallada por la municipalidad en función de prevenir delitos.
Por medio de un comunicado oficial, la comuna comandada por el intendente, Nicolás Mantegazza, presentó el llamado dirigido a "personal militar y/o integrantes de fuerzas federales retirados, con el objetivo de reforzar las tareas de seguridad y prevención en el distrito". Asimismo, indicaron que "la iniciativa se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad local".
La búsqueda, según explicaron, apunta a "incorporar perfiles con formación, experiencia y vocación de servicio, que puedan desempeñarse en distintas funciones vinculadas a la Secretaría de Seguridad Municipal, aportando su conocimiento operativo y su compromiso con el orden y el cuidado comunitario".
"Esta convocatoria responde a una mirada integral de la seguridad, entendida no solo como presencia territorial, sino también como planificación, prevención y articulación entre el Estado local y la comunidad. En ese sentido, el intendente Mantegazza ha reiterado en distintas oportunidades que la seguridad es una prioridad de gestión, y que requiere inversión, profesionalización y recursos humanos capacitados", detallaron desde el municipio.
Asimismo, el área de Seguridad municipal remarcó: "Seguimos trabajando para construir un San Vicente más seguro, con políticas claras y decisiones firmes. Convocar a personal con experiencia es parte de ese camino".
Las personas interesadas deberán presentar su currículum vitae en la Oficina de la Secretaría General, ubicada en el Palacio Municipal, Av. Sarmiento 39, San Vicente, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14 horas.