24 de noviembre de 2025
PELEADOS CON LA CIENCIA
Kreplak contra los libertarios antivacunas: “Es de no creer”
El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, fustigó hoy al oficialismo libertario por promover la visión antivacunas y cuestionó el “ajuste y ausencia de gestión” del gobierno de Javier Milei, particularmente en la prevención de enfermedades infecciosas.
Kreplak vinculó el nuevo alerta por sarampión, poco después de que se haya considerado “cerrado” el brote de esa enfermedad, con la falta de gestión sanitaria y también con la promoción de un negacionismo respecto de la acción inmunizadora de las vacunas.
“Nuevo alerta por sarampión en apenas algunas semanas de haber cerrado el brote. Este gobierno de ajuste y ausencia de gestión no se ocupa de sus responsabilidades, ademas de convocar y difundir a encuentros antivacunas en el congreso nacional organizado por sus propios legisladores. De no creer”, manifestó el ministro a través de su cuenta de X (antes Twitter).
“Por esto y más, este jueves vamos a participar de una jornada llamada por las y los diputados nacionales que integran las comisiones de salud y ciencia y técnica, en rechazo a esa iniciativa, y en respaldo de la vacunación y la ciencia y poner de plano el negacionismo nacional”, apuntó Kreplak.
Ocurre que el Congreso de la Nación será sede de un encuentro organizado por la proísta Marilú Quiroz, de Chaco, que pone en duda la función inmunizadora de esta tecnología sanitaria, bajo el lema “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?”.
Varias sociedades científicas manifestaron su repudio a la convocatoria y le pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que la suspenda.
