23 de noviembre de 2025
REUNION
El Gobierno acelera: el Consejo de Mayo define sus proyectos y Adorni activa el Gabinete
A días del deadline legislativo, el Ejecutivo busca ordenar la interna y cerrar la versión definitiva de las reformas.
Tras varios cortocircuitos y filtraciones, el Consejo de Mayo tendrá su última reunión el próximo miércoles para definir los proyectos legislativos que derivan del Pacto de Mayo firmado en Tucumán. Según la Agencia Noticias Argentinas, la instancia busca cerrar los textos que el Gobierno nacional enviará al Congreso el 15 de diciembre, en el marco de la agenda acordada con gobernadores y representantes políticos, sindicales y empresariales.
El encuentro marcará el debut de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, ahora a cargo de coordinar la mesa tras la salida de Guillermo Francos. Adorni deberá encabezar el trabajo de los seis consejeros: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada y Cristian Ritondo (Legislativo), Gerardo Martínez (sindicatos) y Martín Rappallini (UIA). Aunque el Consejo aborda los diez puntos del pacto original, la reforma laboral concentra la mayor tensión, alimentada por filtraciones que motivaron la suspensión de reuniones anteriores.
Según fuentes del propio Consejo, el Gobierno aún no envió los borradores finales del capítulo laboral, lo que mantiene el clima de incertidumbre. “Nos prometieron el texto el fin de semana largo; ahora dicen que llegará entre martes y miércoles”, confió uno de los integrantes. Aun así, en la Casa Rosada aseguran que el Ejecutivo conservará la última palabra en la versión definitiva, pese a los ida y vuelta de las últimas semanas.
Ese mismo miércoles, Adorni realizará además su primera convocatoria formal al Gabinete, con un seguimiento detallado de cada ministerio para mejorar la coordinación interna. El encuentro se hará junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y sin la presencia del Presidente. Luego, el jefe de Gabinete se trasladará al Ministerio del Interior para continuar las reuniones en la recta final hacia la presentación de los proyectos.