Sábado, 22 noviembre 2025
Argentina
Buenos Aires
22 de noviembre de 2025
EN TERRITORIO AMIGO

Congreso y poder territorial: La Libertad Avanza prepara un mega acto en Mar del Plata

Karina Milei y Sebastián Pareja ultiman los detalles de un encuentro que reunirá a dirigentes electos, militantes y cuadros territoriales, con más de mil participantes y muchas aspiraciones de cara al 2027

La Libertad Avanza se quedó con la victoria en las elecciones nacionales de octubre en la provincia de Buenos Aires y quiere comenzar su camino de cara a la próxima contienda donde intentará destronar al peronismo. El primer paso será en Mar del Plata, donde las principales autoridades partidarias comienzan a darle forma a un mega congreso para mostrar su músculo político. 

La cúpula libertaria aspira a mostrar el armado territorial que logró instalarse con más fuerza tras las elecciones. Para ello eligió un territorio amigable, donde los violetas ganaron tanto en septiembre como en octubre y cuyo intendente, Guillermo Montenegro, pegó el salto hacia la Legislatura bonaerense tras ser electo como Senador. 

El evento será encabezado por la presidenta nacional del espacio, Karina Milei, y su par de la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, quien viene ampliando su influencia política en territorio bonaerense. En la coordinación trabaja también el dirigente marplatense y futuro diputado nacional, Alejandro Carrancio, uno de los articuladores del desembarco libertario en la ciudad balnearia.

Aunque todavía resta definir el lugar exacto, el evento está previsto para el próximo 30 de noviembre. Los organizadores anticipan que la convocatoria superará las mil personas entre legisladores, dirigentes seccionales, coordinadores y militantes. A diferencia de ocasiones anteriores, el encuentro será estrictamente partidario: no participarán los aliados del PRO, pese a la sociedad que mantienen ambos espacios.

Desde el entorno de Pareja explican que la intención es mostrar el poder real del armado libertario bonaerense y se espera una foto de alto impacto político.Sin embargo, es una incertidumbre saber si dirán presente los referentes de Las Fuerzas del Cielo. 

La jornada incluirá paneles temáticos y debates que servirán como instancia de formación política para las bases, con un ojo puesto en el escenario electoral de 2027. La conducción busca unificar estrategias y ordenar el modo en que los referentes territoriales se relacionarán con otros actores de la Provincia en los próximos años.

La interna libertaria también sobrevuela el congreso. El ecosistema de Pareja mantiene un vínculo tenso con el sector que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, líder de Las Fuerzas del Cielo. En la Provincia, el referente de ese espacio es Agustín Romo, actual titular del bloque libertario en Diputados, pero existe incertidumbre para saber si seguirá en dicho lugar

El último antecedente de un encuentro de este tipo fue en junio, en La Plata, con la presencia de ministros, especialistas y funcionarios nacionales. Aquel acto tuvo un cierre explosivo del presidente Javier Milei, quien lanzó duras críticas al gobernador Axel Kicillof y reclamó llevar “el modelo de la libertad” al territorio bonaerense
 

