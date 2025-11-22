Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de noviembre de 2025 EN TERRITORIO AMIGO

Congreso y poder territorial: La Libertad Avanza prepara un mega acto en Mar del Plata

Karina Milei y Sebastián Pareja ultiman los detalles de un encuentro que reunirá a dirigentes electos, militantes y cuadros territoriales, con más de mil participantes y muchas aspiraciones de cara al 2027

