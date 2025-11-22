Apps
EN CRISIS

Los estatales reclaman un aumento del 118% para recuperar lo perdido

Los trabajadores del INDEC en ATE calcularon que el sueldo para mantener una familia tipo debe ser de más de dos millones de pesos, y exigen un aumento “de emergencia” para frenar el deterioro de su poder de compra.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó un aumento “de emergencia” para los trabajadores estatales del 118%, para frenar el “deterioro acelerado” de su poder adquisitivo en la era Milei.

Los empleados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) nucleados en la ATE calcularon que una familia tipo, con dos hijos en edad escolar, necesita $ 2.027.283 para cubrir sus necesidades básicas, y que la canasta alimentaria mínima para esa familia es de 691.887 pesos.

En contraste, el salario real actual de un “trabajador testigo” del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) es de $ 636.289, cuando, si se hubiera actualizado por inflación el que tenía en 2015, hoy debería ser de $ 1.417.335, explicó ATE INDEC en un informe titulado ¿Cuál debería ser nuestro salario como mínimo?.

Por eso, le exigen al gobierno de Javier Milei un incremento salarial del 118% en una sola cuota para compensar lo perdido, más un bono mensual de 250.000 pesos, la reapertura de la negociación paritaria y el pase a planta permanente de los empleados en condición precaria.
 

