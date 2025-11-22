Volver | La Tecla Nacionales 22 de noviembre de 2025 EN CRISIS

Los estatales reclaman un aumento del 118% para recuperar lo perdido

Los trabajadores del INDEC en ATE calcularon que el sueldo para mantener una familia tipo debe ser de más de dos millones de pesos, y exigen un aumento “de emergencia” para frenar el deterioro de su poder de compra.

Compartir