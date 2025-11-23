Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de noviembre de 2025 MAS RECLAMOS

Tensión por el Presupuesto: ruralistas denuncian abandono y exigen obras hídricas urgentes

CARBAP cuestiona los aumentos impositivos previstos por el Gobierno bonaerense y advierte que la falta de inversión en la cuenca del Salado profundiza las pérdidas productivas y económicas en más de una decena de distritos.

