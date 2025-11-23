Volver | La Tecla Buenos Aires 23 de noviembre de 2025 LA TECLA MAR DEL PLATA

Costa en disputa: exigen protección cautelar urgente para los acantilados

Impulsada por vecinos y respaldada por la UNDMP y la UNLP, la iniciativa busca proteger el invaluable patrimonio natural, geológico y paleontológico de la costa de Mar del Plata, denunciando a la vez el "mal manejo" y la "vulneración de derechos" por privatizaciones

Compartir