Provincia al límite: reclamos cruzados y sesión clave por el Presupuesto y la deuda

Organizaciones alineadas con el gobernador presionan a la Legislatura mientras intendentes cuestionan el reparto de fondos y el Senado se prepara para una sesión clave por el Presupuesto 2026.

