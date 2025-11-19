19 de noviembre de 2025
JUDICIALES
Coimas de ANDIS: Spagnuolo hizo un breve descargo y no respondió preguntas
El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó ante el juez Casanello. Si bien no respondió las inquietudes de los jueces, su abogado dijo que los audios están adulterados por inteligencia Artificial
La investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un capítulo clave este miércoles con la presentación de Diego Spagnuolo ante la Justicia. El ex funcionario quedó en el centro de la escena luego de que se conocieran denuncias sobre presuntos pedidos de dinero para agilizar trámites vinculados a prestaciones y programas del organismo.
Spagnuolo llegó por la mañana a los tribunales de Comodoro Py para aportar su versión y rechazar cualquier vínculo con maniobras irregulares. Según trascendió, su defensa buscó desmarcarlo de los hechos al asegurar que no tenía participación directa en los expedientes cuestionados y que desconocía los supuestos intercambios de favores que investiga la fiscalía.
La presentación se dio luego de que se incorporaran nuevas pruebas al expediente, entre ellas intercambios de mensajes y declaraciones de empleados que aseguraron haber recibido presiones para acelerar trámites específicos.
Fuentes judiciales señalaron que los investigadores están analizando si existía una red interna que operaba de manera paralela al circuito administrativo formal.
Mientras tanto, en el Gobierno siguen de cerca los movimientos del caso, que generó fuerte revuelo político y llevó a revisar varios procedimientos internos de ANDIS.
En paralelo, organizaciones de personas con discapacidad reclamaron que se esclarezcan los hechos sin demoras, al advertir que cualquier maniobra irregular tiene impacto directo en la vida cotidiana de miles de beneficiarios.
La fiscalía no descarta nuevas citaciones para las próximas semanas, en función del avance de las pericias y la documentación que se encuentra en revisión. Por ahora, Spagnuolo quedó a la espera de la decisión judicial respecto de su situación procesal, en una causa que promete seguir sumando capítulos.