Nacionales 19 de noviembre de 2025 JUDICIALES

Coimas de ANDIS: Spagnuolo hizo un breve descargo y no respondió preguntas

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se presentó ante el juez Casanello. Si bien no respondió las inquietudes de los jueces, su abogado dijo que los audios están adulterados por inteligencia Artificial

