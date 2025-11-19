Apps
Miércoles, 19 noviembre 2025
19 de noviembre de 2025
EN ALERTA

Crisis del transporte: empresarios pagarán el aguinaldo en seis cuotas

Las cámaras empresariales le enviaron una carta al secretario de Trabajo para comentar la decisión que tomaron. Mientras tanto, el boleto aumentará un 10% en el AMBA.

Las empresas de transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires encendieron una nueva alarma por la compleja situación que atraviesa el sector. A través de un comunicado, las cámaras que representan a las prestatarias describieron un escenario económico “gravísimo”, marcado por ingresos insuficientes, costos en alza y falta de actualización de los fondos compensadores.

Según expresaron, la combinación de aumentos en combustible, repuestos, mantenimiento, seguros y cargas sociales dejó a numerosas compañías al borde del colapso operativo. En ese marco, señalaron que la ecuación financiera se quebró por completo, lo que vuelve “materialmente imposible” cumplir de manera íntegra y en tiempo con las obligaciones salariales del personal.

Ante ese panorama, las entidades empresarias resolvieron implementar un esquema de pagos escalonado que consideran “excepcional y transitorio”. En el caso de los sueldos de noviembre de 2025, informaron que serán cancelados en dos tramos consecutivos, con un plazo máximo de dos meses para completar el monto total, sujeto al flujo de fondos disponible.

Además, comunicaron que el segundo Sueldo Anual Complementario será abonado en seis cuotas consecutivas. Justificaron esta decisión en la “imposibilidad objetiva” de afrontar el pago completo del aguinaldo sin poner en riesgo la continuidad del servicio y la preservación de los puestos de trabajo.

Las cámaras remarcaron que la prioridad es evitar una paralización del transporte público en el AMBA, aunque dejaron en claro que, sin cambios estructurales o asistencia inmediata, el sector se encamina hacia un escenario cada vez más crítico.

Mientras tanto, se aprobó un aumento de colectivos que asciende al 9.7%. El decreto del Boletín Oficial actualizó las tarifas de la siguiente manera:

Tramo de 0 a 3 kilómetros (primera sección): pasó de $451,01 con SUBE registrada a $495,75.
Tramo de 3 a 6 km (segunda sección), de $502,43 a $551,16.
Tramo de 6 a 12 km (tercera sección), de $541,13 a $593,61.
Tramo de 12 a 27 km (cuarta sección), de $579,87 a $636,11.
Lista de colectivos con aumento
El aumento aplica a las siguientes formaciones:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
 

