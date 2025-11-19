19 de noviembre de 2025
INESPERADO
Triple crimen de Florencio Varela: Roberto Castilo, el novio de Cinthia Fernández asume la defensa de una imputada
A través de un comunicado en sus redes sociales, el abogado mediático dio a conocer esta novedad que lo tendrá inmerso en un caso resonante
En un giro inesperado que reaviva la atención sobre el brutal triple femicidio narco ocurrido en septiembre, Roberto Castillo, abogado penalista y actual pareja de la mediática Cinthia Fernández, anunció que asumirá la defensa técnica de Milagros Florencia Ibáñez (20), una de las imputadas por encubrimiento en la causa que investiga el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).
A través de sus redes sociales, Castillo publicó el siguiente mensaje:
“El día de hoy asumimos la defensa técnica de Florencia Ibáñez, una de las personas imputadas en la causa del triple crimen de Florencio Varela. Desde ya repudiamos de forma absoluta los hechos ocurridos, el triple crimen y la violencia con la que se cometió el delito. Pero también sostenemos, con total convicción, que nuestra defendida no tiene ninguna vinculación con lo sucedido. Intervenimos para garantizarle el ejercicio pleno de su derecho a defensa y para asegurar que el proceso respete los más altos estándares de constitucionalidad”.
El letrado reemplazará al anterior defensor de Ibáñez, Guillermo Endi, quien también representaba a su tío, el ciudadano peruano Víctor Sotacuro Lázaro, otro de los detenidos.
Ibáñez, sobrina de Sotacuro, fue detenida semanas después del crimen al admitir que viajaba en el Volkswagen Fox que funcionó como vehículo de apoyo logístico la noche del 19 de septiembre, cuando las tres jóvenes fueron engañadas, llevadas a la conocida “casa del horror” de Florencio Varela”, torturadas con extrema crueldad y ejecutadas. Según la investigación, el móvil fue una venganza narco por el supuesto robo de estupefacientes pertenecientes a una banda transnacional peruano-argentina.
La joven se presentó voluntariamente ante la Justicia, siempre sostuvo su inocencia respecto de los hechos principales y solo reconoció haber estado en el auto junto a su tío y otro hombre. Actualmente cumple prisión preventiva, al igual que los otros ocho imputados, en una causa que pasó al fuero federal el 11 de noviembre por su conexión con el narcotráfico internacional.
El anuncio generó inmediato revuelo en redes sociales debido al alto perfil mediático de Castillo y su relación con Cinthia Fernández.