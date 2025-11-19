Volver | La Tecla Nacionales 19 de noviembre de 2025 INESPERADO

Triple crimen de Florencio Varela: Roberto Castilo, el novio de Cinthia Fernández asume la defensa de una imputada

A través de un comunicado en sus redes sociales, el abogado mediático dio a conocer esta novedad que lo tendrá inmerso en un caso resonante

Compartir