Buenos Aires 19 de noviembre de 2025 POLICIALES

Liberan al concejal electo Ignacio “Nacho” Contreras tras la denuncia por violencia de género

El dirigente, expulsado de La Libertad Avanza luego del episodio ocurrido en su finca “Mi Viejo”, recuperó la libertad mientras avanza la investigación que lo acusa de haber realizado disparos durante una discusión con su pareja. La causa permanece en manos de la fiscal Karina Guyot.

