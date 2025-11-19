Liberan al concejal electo Ignacio “Nacho” Contreras tras la denuncia por violencia de género
El dirigente, expulsado de La Libertad Avanza luego del episodio ocurrido en su finca “Mi Viejo”, recuperó la libertad mientras avanza la investigación que lo acusa de haber realizado disparos durante una discusión con su pareja. La causa permanece en manos de la fiscal Karina Guyot.
Liberaron a Ignacio “Nacho” Contreras, concejal electo por La Libertad Avanza en San Vicente, quien había sido denunciado por violencia de género el pasado 18 de octubre. El episodio ocurrió en su finca “Mi Viejo”, ubicada sobre el Camino Once Bocas.
Según la denuncia, durante una fuerte discusión con su pareja, el dirigente habría efectuado al menos dos disparos con un arma de fuego. En el lugar, la policía secuestró una pistola 9 mm y varias vainas servidas, que fueron incorporadas como evidencia a la causa.
Tras conocerse el hecho, La Libertad Avanza decidió expulsarlo de sus filas y pidió públicamente que Contreras “no asuma su banca”.
El caso continúa generando repercusiones en los ámbitos político y judicial de la región. En los próximos días se espera que se definan los pasos procesales a seguir. La causa por violencia de género permanece en manos de la fiscal Karina Guyot.