Con las manos en la masa: municipio echó a jefa de Tesorería por desfalco millonario

Por decreto, el municipio de Pinamar oficializó la desvinculación de la jefa del área de Tesorería, quien carga con una imputación penal por un presunto desfalco millonario. Según la causa judicial, se acumuló contra la funcionaria un total de 11 videos, grabados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se la ve tomando fajos de dinero y guardándolos en su cartera.

