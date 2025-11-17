Apps
17 de noviembre de 2025
17 de noviembre de 2025
PINAMAR

Con las manos en la masa: municipio echó a jefa de Tesorería por desfalco millonario

Por decreto, el municipio de Pinamar oficializó la desvinculación de la jefa del área de Tesorería, quien carga con una imputación penal por un presunto desfalco millonario. Según la causa judicial, se acumuló contra la funcionaria un total de 11 videos, grabados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se la ve tomando fajos de dinero y guardándolos en su cartera.

Por decreto y con discreción de madrugada, el municipio oficializó la desvinculación de Norma Beatriz Watson, jefa del área de Tesorería, quien carga con una imputación penal por un presunto desfalco millonario. Según la causa judicial, se acumuló contra la funcionaria un material que ya es casi cine documental: 11 videos, grabados entre el 24 de enero y el 4 de febrero, donde se la ve tomando fajos de dinero y guardándolos en su cartera mientras cumplía sus funciones públicas.

La acusación incluye además un catálogo completo de irregularidades: maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y uso creativo de la cuenta “Ingresos Pendientes”, que al parecer funcionaba más como un limbo administrativo que como una herramienta contable.




La justicia intenta determinar el alcance económico del presunto ardid, pero no logra precisar desde cuándo se habría extendido. Lo único claro es que se trata de cifras millonarias, una palabra que en Pinamar ya suena a estribillo recurrente.

Cuando las imágenes se viralizaron, la identidad de la mujer se conoció enseguida: Norma Watson, 59 años, más de 30 de antigüedad municipal, algunas sanciones pecuniarias en su legajo y, según algunos, a punto de jubilarse.

La defensa de Watson, por su parte, ofreció una explicación digna de guion cinematográfico: que el dinero era suyo y que, por la inseguridad en Pinamar, prefería llevar encima todos los días lo que para cualquier otra persona sería una fortuna

Desde la comuna culpan a la fiscalía y a la Policía Federal por no detener a la funcionaria al salir del edificio municipal, culpa que fue transmitida a través del “vocero” del intendente Diego Andrés Uribe.
 

