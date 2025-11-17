Las hipótesis que se manejan en el crimen de la psiquiatra platense

La tranquilidad habitual de City Bell se vio abruptamente interrumpida cuando la reconocida psiquiatra Virginia Franco fue hallada muerta dentro de su vivienda ubicada en Cantilo entre 15 A y 17.



El pasado sábado, tras no responder los mensajes de una persona cercana, identificada según las actuaciones judiciales como Pablo Adrián Bozza, de 47 años, éste dio aviso a las autoridades policiales que llegaron al lugar de los hechos para iniciar la investigación correspondiente.



Horas más tarde, el hombre fue entrevistado, y su teléfono está siendo peritado para determinar cuál era el vínculo que los unía.



En relación a la víctima, el cuerpo yacía en medio de un desorden inusual, con manchas de sangre que alertaron de inmediato a los peritos al ingresar al domicilio. La escena fue rápidamente preservada mientras la Policía Científica comenzaba a reconstruir los últimos minutos de la víctima.



La autopsia aportó el dato más contundente: la mujer murió por un shock hipovolémico, provocado por una pérdida masiva de sangre. Además, presentaba un corte profundo en el cuello y lesiones compatibles con heridas defensivas, signos inequívocos de que intentó resistirse a un ataque.



Las sospechas de los investigadores se orientan a un posible homicidio en ocasión de robo. En la casa se detectó el faltante de algunos objetos personales, aunque la fiscalía todavía analiza si esto puede vincularse directamente con el crimen o si se trata de un intento de simular un móvil delictivo.



La investigación continúa en manos de la fiscalía, que analiza cámaras de seguridad de la zona, movimientos bancarios y nuevos rastros recolectados en la escena. Mientras tanto, los vecinos de la víctima, muy apreciada por su profesionalismo y perfil reservado, siguen conmocionados por un hecho que descolocó por completo la habitual calma del barrio.