Las obras siguen detenidas y el acuerdo con EE.UU. prende las alarmas en la Provincia

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Arteaga, repasó la agenda del gobernador Axel Kicillof y cargó directamente contra la gestión libertaria: "videito" para Santilli y advertencias sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos.

