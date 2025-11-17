Apps
Lunes, 17 noviembre 2025
17 de noviembre de 2025
PROFUNDO PESAR

Dolor en Tigre y Chacabuco por la muerte de dos concejales de La Libertad Avanza

Fernando Nanni, de 54 años, y Mariano Pelayo, de poco más de 40, fallecieron con pocas horas de diferencia. Ambos iban a continuar sus funciones en los concejos deliberantes y sus partidas generaron fuerte impacto en sus distritos.

La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires atraviesa horas de conmoción tras la confirmación de las muertes de dos de sus referentes municipales en distritos importantes del Conurbano y el interior. 

En Chacabuco, el electo concejal Fernando Nanni, de 54 años, murió este sábado mientras permanecía internado en un centro de salud de Junín. El dirigente había sido candidato en segundo lugar en las últimas elecciones y se preparaba para asumir su banca este 10 de diciembre.

El fallecimiento de Nanni produjo sorpresa en el espacio libertario local, donde ya se trabajaba en la organización del nuevo bloque para el próximo período legislativo. Su aparición en la escena política de Chacabuco había estado marcada por el crecimiento del armado de La Libertad Avanza en la región, proceso que ahora queda atravesado por una inesperada pérdida.

En Tigre también se vio sacudido por otra noticia trágica: la muerte de Mariano Pelayo, concejal del distrito, quien sufrió un infarto en la noche del sábado. Con poco más de 40 años, Pelayo era una figura reconocida en el ámbito político local y su partida fue recibida con profundo pesar por colegas de distintos espacios.

Pelayo había ingresado al Concejo Deliberante en 2023 por la boleta de Juntos por el Cambio, aunque posteriormente se incorporó al bloque libertario que encabeza Segundo Cernadas, principal referente libertario en el distrito gobernado por Julio Zamora. Desde entonces, participaba de la actividad parlamentaria alineado con La Libertad Avanza. Además, cumplía funciones en el área de Relaciones Institucionales de Belgrano Cargas y Logística S.E., lo que ampliaba su vínculo con el entramado político y administrativo del distrito.

Respecto al futuro de la banca, según el orden establecido en el escrutinio definitivo, deberá asumir la primera suplente de la lista por la cual Pelayo fue electo en 2023. De esta manera, será Milagros Rodríguez quien tome su lugar en el Concejo Deliberante de Tigre.

Las dos muertes, ocurridas con apenas horas de diferencia, generaron consternación en la dirigencia provincial y en las comunidades de ambos municipios, donde los concejales mantenían activa participación pública. La Libertad Avanza enfrenta ahora un cierre de año marcado por el duelo y la reorganización de sus representaciones legislativas.

 

