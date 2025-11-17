Volver | La Tecla Municipios 17 de noviembre de 2025 PROFUNDO PESAR

Dolor en Tigre y Chacabuco por la muerte de dos concejales de La Libertad Avanza

Fernando Nanni, de 54 años, y Mariano Pelayo, de poco más de 40, fallecieron con pocas horas de diferencia. Ambos iban a continuar sus funciones en los concejos deliberantes y sus partidas generaron fuerte impacto en sus distritos.

