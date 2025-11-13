Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de noviembre de 2025 CAMBIO DE ROL

Un intendente presentó la renuncia para asumir en el Senado el 10 de diciembre

Un jefe comunal de un distrito de la Séptima formalizó su dimisión ante el Concejo Deliberante y dejará el cargo el próximo 10 de diciembre. En su lugar, asumirá un legislador que finaliza su mandato y en 2023 se candidateó como primer concejal

