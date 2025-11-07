Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2025 DESCONFIADOS

Los precios por el ascensor: alarma por la brecha entre góndolas y la inflación

Fernando Savore, de la Federación de Almaceneros bonaerenses, señaló que pese a la baja de la inflación, los aumentos en productos básicos impulsan a las familias a elegir marcas PyME y comercios de cercanía.

