7 de noviembre de 2025
TOMA NOTA
Una fuerte tormenta solar podría afectar las comunicaciones
La alerta fue catalogada como G3, lo que significa una perturbación geomagnética de nivel “fuerte”, aunque no extrema.
Una tormenta solar fuerte podría impactar la Tierra durante las próximas horas, según informó el Centro de Predicción del Clima Espacial (NOAA), organismo que monitorea la actividad solar desde Estados Unidos.
El fenómeno, registrado como una eyección de masa coronal (CME), se desplaza hacia nuestro planeta y se espera que llegue este viernes 7 de noviembre. En términos simples, una CME es una gran nube de partículas cargadas que el Sol expulsa a gran velocidad.
En ese sentido, cuando entra en contacto con el campo magnético terrestre, puede generar interferencias en las comunicaciones, afectar señales de radio o GPS y, en algunos casos, producir auroras visibles en lugares donde habitualmente no se ven.
Los expertos no descartan que esta tormenta deje imágenes espectaculares. En zonas de latitudes medias, podrían observarse auroras polares, un efecto visual que ocurre cuando las partículas solares interactúan con la atmósfera terrestre.
La magnitud con la que esta tormenta afecta a nuestro planeta dependerá de numerosos factores, incluyendo cómo lleguen las líneas del campo magnético solar al insertarse con las de la Tierra.
En la actualidad, jóvenes ingenieros y científicos observan con atención cómo evoluciona esta situación. La confirmación precisa de los efectos reales de la tormenta será obtenida cuando la CME sea detectada por el Observatorio del Viento Solar, ubicado en el estratégico Punto Lagrange, a aproximadamente 1.6 millones de kilómetros de nuestro planeta.