Viernes, 7 noviembre 2025
7 de noviembre de 2025
LA TECLA MAR DEL PLATA

El Concejo, en modo rosca: se disputa el control de las comisiones

Faltan semanas para el recambio, pero el reparto de poder ya empezó. Presidencias en disputa, alianzas cruzadas y un tablero en movimiento dentro del Deliberante.

El Concejo, en modo rosca: se disputa el control de las comisiones
El Concejo Deliberante de General Pueyrredon todavía no renovó bancas, pero la pulseada por el poder ya empezó. El recambio formal será el 10 de diciembre, con la salida y entrada de doce concejales, pero lo que se discute en estos días no pasa por las urnas: se trata de quién conservará el control de las comisiones que marcan el pulso político del cuerpo.

 
En los despachos se multiplican los cafés, las llamadas y los tanteos. Se negocia quién presidirá cada comisión, qué bloques ganarán espacios y cuáles deberán replegarse. En juego están los lugares donde se define el presupuesto, las obras, las habilitaciones y los proyectos inmobiliarios: el verdadero músculo del Concejo.

 
Las 13 comisiones en disputa son Legislación, Obras, Hacienda, Movilidad, Educación, Salud, Turismo, Deportes, Ambiente, Derechos Humanos, Industria, Seguridad y Políticas de Género. Cada una representa una cuota de poder, y nadie quiere quedar afuera.

 
La puja no es solo entre los que se van y deben dejar sus presidencias: también hay tensión entre quienes siguen y buscan mantener o ampliar su influencia. Algunos bloques minoritarios intentan ubicarse como “llaves” de equilibrio, dispuestos a negociar acompañamiento a cambio de lugares estratégicos.

 
En los pasillos del HCD todo se mueve en silencio, pero a gran velocidad. Nadie habla, todos se mueven. La rosca está encendida y, aunque aún falte para el juramento, la disputa por el control del Concejo ya empezó.

