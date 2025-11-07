Apps
Viernes, 7 noviembre 2025
7 de noviembre de 2025
TRANSPORTE

Paro de colectivos sorpresivo en el AMBA: ocho líneas no funcionarán

Varias líneas de colectivos anunciaron un paro desde las 00:00. Las líneas 159, 148, 300 y 372, entre otras, no prestarán servicio. Por otra parte, un anuncio de los trabajadores de otras líneas confirmó una "abstención de tarea".

Paro de colectivos sorpresivo en el AMBA: ocho líneas no funcionarán
Un paro de colectivos sorpresivo afecta a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la medianoche de este viernes 7 de noviembre.

Por un lado, la empresa El Nuevo Halcón S.A. comunicó que los conductores de la Línea 148 "no prestarán servicio por tiempo indeterminado" desde las 00:00 hs.

Por otra parte, un anuncio de los trabajadores de otras líneas confirmó una "abstención de tarea" también a partir de las 00:00 hs del viernes por "falta de pago".

Las líneas afectadas por esta medida de fuerza son:

159
219
372
300
584
619
603
 

