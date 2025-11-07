Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de noviembre de 2025 TRANSPORTE

Paro de colectivos sorpresivo en el AMBA: ocho líneas no funcionarán

Varias líneas de colectivos anunciaron un paro desde las 00:00. Las líneas 159, 148, 300 y 372, entre otras, no prestarán servicio. Por otra parte, un anuncio de los trabajadores de otras líneas confirmó una "abstención de tarea".

