6 de noviembre de 2025
Makintach dijo que “no quería fama” y se disculpó por “tanto daño a la Justicia”
La “jueza de Dios” declaró en el jury en su contra por la grabación secreta de un documental durante el juicio por la muerte de Maradona.
La jueza Julieta Makintach declaró hoy en el jury que se tramita en su contra por la filmación secreta de un documental centrado en su persona durante el juicio por la muerte del futbolista Diego Maradona. Allí afirmó que “no quería fama” y se disculpó al decir que no pensó que le haría “tanto daño a la Justicia” con su actitud.
Makintach, que quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de videos que iban a formar parte del documental Justicia Divina, filmado secretamente durante las audiencias, enfrenta un jury que podría determinar su destitución.
Apodada “La jueza de Dios” por su participación en el juicio, que debió ser anulado, y por la grabación del malogrado documental, Makintach declaró hoy en el anexo del Senado bonaerense, donde se sustancia el jury.
“Nunca imaginé hacerle tanto daño a la Justicia”, dijo la (aún) jueza en un tramo de su testimonio. También afirmó haber sufrido un “escarnio mediático” y dijo que los otros jueces del tribunal estaban al tanto de la filmación durante el juicio.
La magistrada aseguró que “no quería fama” y que fue “una amiga” la que tuvo la idea de filmar Justicia Divina mientras se tramitaba el juicio por la muerte de Maradona. “Fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias”, deploró.