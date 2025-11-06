Apps
Jueves, 6 noviembre 2025
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
6 de noviembre de 2025
JURY

Makintach dijo que “no quería fama” y se disculpó por “tanto daño a la Justicia”

La “jueza de Dios” declaró en el jury en su contra por la grabación secreta de un documental durante el juicio por la muerte de Maradona.

Makintach dijo que “no quería fama” y se disculpó por “tanto daño a la Justicia”
Compartir

La jueza Julieta Makintach declaró hoy en el jury que se tramita en su contra por la filmación secreta de un documental centrado en su persona durante el juicio por la muerte del futbolista Diego Maradona. Allí afirmó que “no quería fama” y se disculpó al decir que no pensó que le haría “tanto daño a la Justicia” con su actitud.

Makintach, que quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración de videos que iban a formar parte del documental Justicia Divina, filmado secretamente durante las audiencias, enfrenta un jury que podría determinar su destitución.

Apodada “La jueza de Dios” por su participación en el juicio, que debió ser anulado, y por la grabación del malogrado documental, Makintach declaró hoy en el anexo del Senado bonaerense, donde se sustancia el jury.

“Nunca imaginé hacerle tanto daño a la Justicia”, dijo la (aún) jueza en un tramo de su testimonio. También afirmó haber sufrido un “escarnio mediático” y dijo que los otros jueces del tribunal estaban al tanto de la filmación durante el juicio.

La magistrada aseguró que “no quería fama” y que fue “una amiga” la que tuvo la idea de filmar Justicia Divina mientras se tramitaba el juicio por la muerte de Maradona. “Fue una piedra con la que me tropecé sin dimensionar las consecuencias”, deploró.
 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

DANIEL STADNIK

“Kicillof nos consulta todo a los intendentes”

En diálogo con “Desconfiados”, el intendente de Carlos Casares, enrolado en el MDF, defendió el desdoblamiento, dijo que los referentes de La Cámpora están “equivocados” al acentuar la interna en el peronismo y dijo que el movimiento debe continuar “con todos adentro”.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Quién manda en cada PJ local

Intendentes UCR "puentean" a sus legisladores y rosquean solos el Presupuesto  

Las vacantes en la Corte y el deadline que amenaza a la oposición antes del 10D

Giles bajo la lupa: denuncian uso político y desvío de fondos en el IOMA

Guerra contra los tuiteros y un abanico de opciones para conducir

Copyright 2025
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET