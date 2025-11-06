Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2025 JURY

Makintach dijo que “no quería fama” y se disculpó por “tanto daño a la Justicia”

La “jueza de Dios” declaró en el jury en su contra por la grabación secreta de un documental durante el juicio por la muerte de Maradona.

Compartir