6 de noviembre de 2025
DANIEL STADNIK
“Kicillof nos consulta todo a los intendentes”
En diálogo con “Desconfiados”, el intendente de Carlos Casares, enrolado en el MDF, defendió el desdoblamiento, dijo que los referentes de La Cámpora están “equivocados” al acentuar la interna en el peronismo y dijo que el movimiento debe continuar “con todos adentro”.
“Nunca lo van a conseguir. No van a conseguir que Axel tenga una reacción contra un compañero. Y ni siquiera contra un adversario, porque el Gobernador es muy racional.”
El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik, se refirió así a los embates de dirigentes de La Cámpora, entre ellos algunos colegas suyos, contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de la interna que se vive dentro del peronismo bonaerense.
En diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7, Stadnik dijo que dirigentes como la expresidenta Cristina Fernández, el diputado Máximo Kirchner o la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, están “equivocados” al criticar públicamente a Kicillof, por ejemplo, por la decisión de desdoblar las elecciones legislativas provinciales de las nacionales.
Enrolado en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof, Stadnik es uno de los aproximadamente 40 intendentes que firmaron un comunicado de apoyo al desdoblamiento y promoviendo la apertura del peronismo hacia otros sectores para conformar un frente que pueda derrotar al presidente de la Nación, Javier Milei, y su agrupación La Libertad Avanza (LLA).
“Todo esto lo hablamos el viernes pasado en la reunión que tuvimos en La Plata, todos los intendentes [delk MDF] con el Gobernador. El Gobernador nos consulta todo. En su momento nos consultó el tema del desdoblamiento, que se debatió, porque había dos o tres intendentes que no estaban de acuerdo”, reveló Stadnik. “Y por amplia mayoría se le aconsejó al Gobernador desdoblar. Él se apoya mucho en los intendentes y nos consulta permanentemente en cada decisón política importante.”
Stadnik se refirió al tuit en el que CFK criticó la iniciativa de separar las elecciones provinciales. “Axel lo habló delante de todos. Él entiende, y todos entendemos, que no es momento para salir a plantear diferencias después de una elección, y sobre todo cuando se pierde”, señaló.
Por eso, consideró que los dirigentes del ala cristinista están “equivocados” cuando hacen públicas sus críticas a Kicillof.
“Nunca van a ver a Axel criticando a un compañero. Nosotros creemos que la apertura es con todos adentro, con todos”, remarcó Stadnik.