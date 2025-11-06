Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de noviembre de 2025 DANIEL STADNIK

“Kicillof nos consulta todo a los intendentes”

En diálogo con “Desconfiados”, el intendente de Carlos Casares, enrolado en el MDF, defendió el desdoblamiento, dijo que los referentes de La Cámpora están “equivocados” al acentuar la interna en el peronismo y dijo que el movimiento debe continuar “con todos adentro”.

