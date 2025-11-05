Volver | La Tecla Municipios 5 de noviembre de 2025 ENTREVISTA

Sergio Barenghi: “La situación de los productores de Bragado es desesperante”

El intendente dijo a “Desconfiados” que la solución al problema de las inundaciones en los campos depende de la Nación y la Provincia y lamentó que se hayan frenado las obras para facilitar el escurrimiento del agua.

