5 de noviembre de 2025
Sergio Barenghi: “La situación de los productores de Bragado es desesperante”
El intendente dijo a “Desconfiados” que la solución al problema de las inundaciones en los campos depende de la Nación y la Provincia y lamentó que se hayan frenado las obras para facilitar el escurrimiento del agua.
El intendente de Bragado, Sergio Barenghi, dijo que la situación de los productores rurales de ese distrito bonaerense es “desesperante” por la inundación que anegó unas 40.000 hectáreas cultivadas, cerca de un quinto de la superficie del partido.
“Para los productores es desesperante ver sus campos llenos de agua. Para nosotros también es angustiante, porque son vecinos que uno aprecia mucho. Pero todos los intentos que se hacen por mejorar la situación son estériles”, dijo Barenghi en diálogo con “Desconfiados”, al aire de Cadena Río FM 88.7.
Ocurre que el municipio es “un plato”, graficó el jefe comunal, y por lo tanto el agua, una vez que se acumula, tarda mucho tiempo en escurrir, dejando los campos y caminos inundados.
“Cuando eso ocurre, son muy pocas las alternativas. Se necesitan obras de magnitud. Obras que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está planteando para el presupuesto 2026, una canalización importante del río Salado, en lo que se conoce como el Nodo Bragado”, explicó Barenghi. Por otro lado, señaló que los trabajos que se venían haciendo para canalizar cursos de agua y facilitar el escurrimiento quedaron frenados por la Nación.
“Hoy me llamó un funcionario del gobierno nacional para ponerse a disposición. Yo digo que es totalmente bienvenido, si es para colaborar y para proseguir con las obras que están paralizadas desde hace dos años”, expresó el intendente. “Sacar el agua es imposible si no se hacen obras de magnitud. No hay manera.”
“Yo entiendo el estado de desesperación de los productores, y que miren al municipio en busca de una respuesta. Nosotros no podemos darla, porque no tenemos los medios económicos ni técnicos para hacerlo. Estamos esperando una ayuda, una respuesta del gobierno nacional”, resaltó Barenghi.