20 de diciembre de 2025
PREOCUPACIóN
Cristina Kirchner fue internada por un dolor abdominal
La expresidenta fue trasladada desde su domicilio en Constitución al Sanatorio Otamendi, tras una evaluación médica y con autorización judicial.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue internada este sábado en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires tras presentar un dolor abdominal. El traslado se realizó desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario, luego de una evaluación médica inicial y con la correspondiente autorización judicial.
Según informaron fuentes cercanas, profesionales de la salud concurrieron a su vivienda y, tras constatar el cuadro, recomendaron una evaluación más exhaustiva en un centro de mayor complejidad. Desde su entorno señalaron que la expresidenta se encuentra estable y acompañada por su familia.
Especialistas en salud explicaron que los cuadros abdominales requieren tiempo de diagnóstico y estudios específicos, motivo por el cual se decidió su internación para la realización de análisis y controles médicos que permitan determinar el tratamiento a seguir.
La internación ocurre en un contexto marcado por su situación judicial, luego de que esta semana la Corte Suprema de Justicia rechazara un planteo de su defensa contra la colocación de una tobillera electrónica en el marco de su prisión domiciliaria.