5 de noviembre de 2025
EN AVELLANEDA
Marinucci visitó una planta carrocera y destacó su “compromiso”
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, recorrió este miércoles en Avellaneda el predio de Italbus S.A., firma dedicada a la producción de carrocerías para ómnibus urbanos e interurbanos de alta calidad.
Durante la visita, Marinucci fue recibido por el director de la compañía, Miguel Niro, con quien mantuvo una breve reunión antes de recorrer los distintos sectores y áreas de trabajo de la planta, que cuenta con tecnología de vanguardia y más de 330 empleados.
“Es una alegría estar acá, recorriendo una empresa tan pujante, que cuenta con 330 trabajadores que día a día llevan adelante la producción de carrocerías para garantizar el transporte público”, destacó Marinucci.
“Siempre es importante escuchar a los trabajadores y ver el compromiso de la empresa con los derechos laborales, la seguridad en los puestos y la calidad de sus procesos productivos”, agregó el ministro.
Por su parte, Niro agradeció la visita y subrayó: “Para nosotros es muy valioso que las autoridades conozcan el trabajo que desarrollamos. Apostamos a la industria nacional y creemos en la capacidad de los trabajadores argentinos”.
Actualmente, Italbus produce alrededor de 700 unidades por año, con posibilidad de duplicar esa cifra si el mercado lo demanda. La planta cuenta con dos líneas principales: una dedicada a carrocerías urbanas e interurbanas, y otra a la producción de minibuses.
La empresa viene incorporando tecnologías sustentables que reducen la contaminación ambiental, mejoran el confort de los pasajeros y optimizan los costos de operación, reafirmando su compromiso con la innovación y la producción argentina.
Acompañaron al ministro durante la recorrida el subsecretario de Transporte Terrestre, Damián Contreras; el director de Políticas de Transporte Sostenible del MTPBA, Raúl Díaz; y la diputada nacional Mónica Litza.