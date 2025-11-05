Volver | La Tecla Nacionales 5 de noviembre de 2025 NUEVA CONDUCCIÓN

La CGT definió un nuevo triunvirato tras una votación cruzada y la salida de la UTA

Pese a las presiones internas y al rechazo de la Unión Tranviarios Automotor, el congreso de la Confederación General del Trabajo ratificó una conducción tripartita integrada por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo. Barrionuevo perdió la pulseada y se reconfigura el mapa sindical.

